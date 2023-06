Dalla Formula 1 alla TV, uno dei piloti più amati cambia lavoro

Nel prossimo GP del Canada ci sarà un importante ritorno in Formula 1. Nulla però sarà come prima per lui

E’ passata una settimana dall’ennesimo trionfo stagionale di Max Verstappen nel GP di Spagna a Barcellona. Anche a Montmelò, il pilota della Red Bull ha ribadito quello che è un predominio destinato a perdurare per tutto il Mondiale con Max favoritissimo per il terzo titolo Mondiale consecutivo.

Nel weekend del 17-18 giugno, la Formula 1 tornerà in pista nel GP del Canada a Montreal. Nei giorni scorsi c’è stata un pò di preoccupazione per il regolare svolgimento dell’evento a causa dell’emergenza incendi che ha colpito vasti territori del Quebec, vicini anche alla città che ospiterà l’ottavo GP stagionale.

Fortunatamente, l’emergenza è rientrata e domenica prossima sarà di nuovo tutti contro Verstappen. Attenzione alla Mercedes che, in Spagna, è tornata a podio sia con Hamilton che con Russell grazie agli aggiornamenti a una monoposto più performante rispetto a inizio stagione. In Ferrari, invece, sperano almeno di migliorare gli ultimi risultati decisamente insufficienti che hanno compromesso già una stagione con ben altre aspettative.

Formula 1, un gradito ritorno in Canada

In Canada ci sarà anche un ritorno in Formula 1. Purtroppo non lo rivedremo in pista come auspicato dai tanti tifosi che lo hanno seguito nelle scorse stagioni quando era, spesso, uno dei migliori in griglia.

Ci riferiamo a Daniel Ricciardo. L’ex pilota di Renault e McLaren è tornato alla Red Bull dove ricopre il ruolo di terza guida dopo Verstappen e Perez. In Canada, come annunciato da lui stesso, Ricciardo sarà protagonista in tv su ESPN2 di un talk show di approfondimento sul GP del Canada insieme all’attore canadese Will Arnett.

“The Grandstand with Daniel Ricciardo e Will Arnett”, questo il titolo della trasmissione nella quale il commento del GP sarà diverso dal solito. Arnett, infatti, è un attore comico canadese e, come anticipato dallo stesso Ricciardo, nello show non mancheranno battute e risate. “Sarà uno spasso” ha commentato il pilota Red Bull che affiancherà Arnett in altre due occasioni ovvero i GP di Austin e Las Vegas, in programma negli Usa tra ottobre e novembre quando, verosimilmente, il Mondiale sarà già deciso.

Show televisivo a parte, in una recente intervista, Ricciardo si è detto pronto a tornare in pista come pilota. Difficile che accadrà nel 2024. Per l’australiano si era ipotizzata anche la possibile sostituzione di Nyck De Vries all’Alpha Tauri a Mondiale in corso, scenario poi smentito da Helmut Marko.