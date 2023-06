Tennis, una principessa a Capri: panorama mozzafiato

La stupenda tennista ha regalato ai suoi fans una serie di scatti dalla bellissima isola: l’accopppiata con la location è da urlo

Mettete una delle isole più belle del mondo, rinomata anche per gli hotel esclusivi, per lo shopping, per le sfilate di moda e per le insenature scoscese. E poi fateci venire una ragazza di 23 anni con un fisico da modella e una bellezza statuaria, unita ad una sensualità senza pari. Chiamate poi un buon fotografo, immortalatela davanti ad un panorama da urlo e mettete il risultato a disposizione di migliaia di followers. Il risultato è un qualcosa di difficilmente gestibile per tutti i deboli di cuore.

Lei, la protagonista dello scatto, è Susanna Giovanardi, forse la più avvenente tra le tenniste – o ex tali – che popolano il variegato mondo dei social media. Già capace di mandare in tilt il suo account Instagram con una serie di istantanee che l’hanno ritratta tanto in abiti da tempo libero quanto in succinti completi intimi, l’ex campionessa italiana all’età di 12 anni sta letteralmente spopolando tra gli appassionati di tennis e non solo. Per il momento lo strumento che ha segnato la sua infanzia, l’adolescenza e una parte della sua giovane età adulta – la racchetta – è stata messa da parte. Troppo richiesta dai grandi marchi della moda e della pubblicità per poter pensare di coniugare le sue due diverse carriere.

Susanna Giovanardi Regina di Capri: impareggiabile

E dire che, nonostante il numero di followers su Instagram non sia in assoluto da considerare basso – 83 800 fans la seguono costantemente sul social in oggetto- ci sono atlete, colleghe, che hanno un seguito molto maggiore del suo. Ma questo non significa affatto che Susanna abbia realmente qualcosa da invidiare a ciascuna di esse. In un periodo storico in cui anche le ragazze-atlete più riluttanti si sono ‘piegate’ alla popolarità dell’essere ‘social’, Susanna occupa un posto di primissimo piano. Guardare per credere.

Eccola, nel suo pareo azzurro color mare, con un’importante scollatura che ne evidenzia le gambe, con un bikimi rifinito che esalta le sue forme da capogiro. Il tutto – e sarebbe già sufficiente per far girare la testa a tutti gli uomini – con dietro uno dei tre faraglioni di Capri. Semplicemente sublime.

Il binomio, come accennato, ha fatto il pieno di like sul sempre più affollato profilo della tennista romana, che con l’avvento dell’estate è destinata a rimontare posizioni anche nella virtuale classifica delle atlete più sensuali del mondo.