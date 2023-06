Tripla offerta Juve: cash o scambio con due giocatori

La stagione è ufficialmente conclusa. Ora in Italia soprattutto i top club lavorano con attenzione al calciomercato.

Uno dei club più attivi da questo punto di vista sarà senza dubbio la Juventus. Il club bianconero sta decidendo il da farsi per quel che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri, ma la società guarda anche al parco calciatori.

C’è chi dovrà andare via e chi invece proverà ad essere rilanciato. La Juve ha però le idee chiare e la priorità è a centrocampo. Il francese Adrien Rabiot, pilastro dell’ultima stagione bianconera, quasi sicuramente non rinnoverà il proprio contratto e andrà via a parametro zero. Tegola importante e il club sarà costretto a intervenire sul mercato. Il sogno di Allegri ma anche della società è uno.

Il club bianconero vorrebbe trovare l’accordo per ingaggiare il calciatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, gioiello della squadra di Sarri. Milinkovic ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e difficilmente il calciatore rinnoverà, la Lazio non può perderlo a parametro zero e di conseguenza è pronta a monetizzare in estate. Il club poi interverrà sul mercato per sostituirlo, ma intanto spera nell’asta per il suo cartellino. Su Sergej c’è forte l’interesse della Juve.

Juve, ecco come arrivare a Milinkovic-Savic

Secondo quanto riporta Il Messaggero il club bianconero sta valutando varie proposte da presentare alla società di Lotito. Il patron biancoceleste predilige ovviamente la pista esclusivamente economica con soli cash. La Juve è pronta a presentare anche altre intriganti soluzioni. L’offerta solamente economica è di 25 milioni di euro più bonus, troppo poco secondo la società capitolina che vorrebbe un maggiore incasso o un apporto tecnico con uno scambio di calciatori.

Il club bianconero ha presentato una triplice offerta ed oltre alla soluzione solo economica mette al vaglio altre piste. La società avrebbe presentato un’offerta economica più il brasiliano Arthur e la permanenza poi del calciatore Pellegrini a Formello. Sarri non è delle stesse idee e invece vorrebbe il centrocampista, nell’ultima stagione in prestito al Monza, Rovella.

Una pista che pure intriga ma non è l’unica. Il club potrebbe anche aiutare la Lazio, non riscattando Milik e offrendo poi come contropartita per Milinkovic il gioiello svedese Kulusevski. Tutto da vedere, ma il futuro del ‘Sergente’ sembra sempre più da Roma. La Lazio il prossimo anno disputerà la Champions League e Lotito vuole regalare a Sarri una squadra competitiva su tutti i fronti. L’addio di Milinkovic ormai non è utopia, possibile scambio e la Juve sogna il gran colpo.