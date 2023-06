“E’ un infortunio raro”, allarme Milan: tifosi preoccupati

Dichiarazione allarmante per i tifosi del Milan quella arrivata nel weekend. Riguarda uno dei titolarissimi di Stefano Pioli

Una settimana di passione e di dolorosi addii per i tifosi rossoneri. Prima l’inaspettato epilogo per Maldini e Massara, sollevati dai loro incarichi con effetto immediato dal presidente Gerry Cardinale, poi l’addio a Silvio Berlusconi, il Presidente cui il Milan deve gran parte dei trionfi della sua storia ultracentenaria.

Due notizie che hanno scosso inevitabilmente i tanti appassionati rossoneri che ora attendono novità importanti sul fronte calciomercato. Il nuovo gruppo di lavoro coordinato dall’a.d. Giorgio Furlani e dall’oramai ex capo scouting, Geoffrey Moncada, sarà chiamato a rinforzare l’organico in tutti i reparti.

Oltre all’attacco dove c’è la necessità di acquistare un centravanti che posso alternarsi a Giroud, per la mediana è impellente l’arrivo di un sostituto di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino si è infortunato al ginocchio nel corso del Derby di andata in Champions League contro l’Inter e salterà la prima parte della prossima stagione.

Milan, allarme Bennacer: parla il c.t. dell’Algeria

Che si trattasse di un infortunio serio lo si era intuito subito dalle immagini del giocatore, costretto a uscire dal campo sorretto dallo staff medico, in quanto non in grado di appoggiare la gamba a terra.

Bennacer è stato operato lo scorso 16 maggio a Lione. L’equipe medica è intervenuta sulla lesione alla cartilagine del ginocchio, eseguendo l’operazione con successo come comunicato dal Milan e dallo stesso calciatore.

Il Milan ha stimato i tempi di recupero di Bennacer in sei mesi ma c’è chi ipotizza che la diagnosi non sia così certa. A parlare delle condizioni del centrocampista rossonero è stato l’allenatore della nazionale algerina, Djamel Belmadi. Impegnata nei match di qualificazione alla Coppa d’Africa, anche l’Algeria ha dovuto rinunciare alla presenza di Bennacer che il c.t. si augura di recuperare per la prossima edizione del torneo continentale prevista a gennaio 2024.

Quello di Belmadì è un auspicio in quanto lo stesso c.t. ha dichiarato che quello di Bennacer è “un infortunio raro e complesso alla sua età” sul quale “non si può speculare”. “La stampa non lo sa – ha proseguito l’allenatore – e nemmeno il suo club ha comunicato con precisione. Quattro, sei, sette mesi di indisponibilità, non lo sappiamo con certezza. Ovviamente mi piacerebbe avere Bennacer per la prossima Coppa d’Africa.”