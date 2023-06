Marcell Jacobs, flop totale: i conti non tornano

Tifosi in ansia per Marcell Jacobs. Il ventottenne velocista italiano campione olimpico in carica è atteso da una grande prova ai Mondiali di Budapest

Il Marcell Jacobs che stupì il mondo intero vincendo a sorpresa la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo nell’estate del 2021 non c’è più. O per meglio dire, non c’è ancora. Il ventottenne velocista di Desenzano del Garda, dopo un 2022 fatto di luci e ombre, è andato incontro a una serie di problemi fisici tali da impedirgli di acquisire una condizione fisica in linea con le sue ambizioni.

Lo sprinter di origini americane ha posto come principale obiettivo stagionale i campionati del mondo di atletica in programma a Budapest nella seconda metà di agosto. Un appuntamento chiave soprattutto in vista dei giochi olimpici di Parigi del 2024.

Nel frattempo ha messo in preventivo la partecipazione ad alcuni meeting utili a testare la condizione fisica. E le risposte arrivate in questi giorni non lasciano spazio al più sfrenato ottimismo. Il debutto di Jacobs sui 100 metri in occasione di una tappa parigina della Diamond League non ha dato i riscontri sperati. Marcell ha corso la sua gara con un tempo altissimo, 10.21, ben lontano dalle migliori prestazioni stagionali.

Il cronometro fatto segnare da Jacobs infatti occupa la 155/a posizione nella classifica del 2024, un risultato non all’altezza della sua fama e del suo talento. E’ probabile che la sciatalgia che lo ha tormentato quest’anno abbia lasciato delle scorie ancora presenti sul fisico di Jacobs.

Marcell Jacobs, la forma fisica è lontana: i tifosi sono preoccupati

Meglio di lui finora hanno fatto in tanti, compreso il nostro Samuele Ceccarelli che al Golden Gala ha fatto segnare un ottimo 10.13. Segnali di crescita dell’atletica italiana, anche dai nostri velocisti. Ma l’attesa è tutta rivolta a Jacobs e alle sue prestazioni finora sottotono. Per fortuna il tempo è tutto dalla parte del campione olimpico.

Ai mondiali mancano due mesi, sessanta giorni o giù di lì per ritrovare la forma migliore. La prossima tappa è in programma nel fine settimana del 24 e 25 giugno, dove Jacobs gareggerà in Coppa Europa sulla pista di Cracovia, in Polonia. Una circostanza utile a verificare eventuali e auspicabili progressi del campione olimpico in carica. Sarebbe già un passo avanti significativo se tra 14 giorni Marcell Jacobs riuscisse a correre i 100 metri con un tempo vicino ai 10 secondi netti.