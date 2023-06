Nadal, questa è pesantissima: batosta per i suoi tifosi

Rafa Nadal non vive un grande momento: un’altra notizia scuote i tifosi per un 2023 non troppo fortunato per il tennista spagnolo

Il campione iberico Rafa Nadal è fermo ai box: il suo infortunio si è rivelato più grave del previsto tanto da richiedere l’intervento sotto i ferri. Lo spagnolo rimane a guardare, e un’altra notizia sconvolge i tifosi e gli appassionati del tennis mondiale.

Il 2023 di Rafa Nadal non è stato sinora eccezionale, sono tante le delusioni accumulate. Non è una questione di età, quanto di infortuni imprevisti a condizionare il tennista spagnolo, devastante con la racchetta in mano ma solo quando è al pieno delle sue forze.

Nelle prime gare stagionali non è stato al 100% né dal punto di vista fisico e nemmeno da quello mentale, ed è proprio quest’ultimo aspetto che sta emergendo sempre più. Un’altra notizia coinvolge Rafa Nadal, un contraccolpo importante soprattutto per l’autostima del fortissimo atleta maiorchino.

Nadal superato, ecco cos’è successo

Un altro brutto colpo è arrivato: un problema non da poco che potrebbe condizionarlo per il prossimo futuro. Con la racchetta in mano potrebbe scendere in campo nel 2024, molto difficilmente rientrerà per gli ultimi incontri dell’autunno e dell’inverno, sforzarlo in coppia e accelerarne il recupero potrebbe essere deleterio. L’ultimo “affronto” è arrivato da Novak Djokovic con il dualismo che si accentua: Nole infatti supera Nadal negli slam, con la vittoria di domenica che certifica questa statistica.

La finale del Roland Garros è stata combattuta, Djokovic si è imposto costo il norvegese Casper Ruud, numero 4 del ranking che ha venduto cara la pelle ma alla fine si è arreso alla maggior classe del campione. 23° slam in carriera per il serbo, che supera Nadal nella classifica di tutti i tempi tra i pluri vincitori delle major. Una beffa sportiva non da poco, considerando come i rapporti nel mondo del tennis fra campioni non sono proprio dei migliori.

Al di là dei formalismi, Nadal è abbattuto da tutto ciò, considerando anche la situazione fisica attuale che gli impedisce di esprimersi in campo. Lo spagnolo ha spesso sottolineato come tenga ai primati individuali, snocciolando statistiche nel corso delle sue conferenze stampa.

Il sorpasso di Djokovic in questa speciale classifica non piace all’iberico, costretto a guardare dalla tv quanto accade prima di rientrare in pista nel 2024. Lo spagnolo abbozza ma rimane un signore, non è un caso come su Twitter si sia complimentato con il rivale: “Tanti complimenti per questo incredibile traguardo – Nadal si è rivolto al serbo – 23 era un numero inimmaginabile e ce l’hai fatta. Goditi il momento”.