Inter, addio Lukaku: nuova offerta da brividi dopo la finale

Romelu Lukaku svolta all’improvviso nel calciomercato: spiazzati decisamente i tifosi dell’Inter che speravano in una sua riconferma

La finale di Champions League potrebbe essere stata l’ultima gara del centravanti belga in maglia nerazzurra: c’è una nuova prospettiva per Lukaku che si apre all’improvviso. Una scelta gradita per un blitz che sarà efficace sul mercato.

Big Rom è stato il protagonista della finale e non proprio in modo positivo. Romelu Lukaku, ancora una volta, è stato sfortunato nel trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato: era successo tre anni fa nella finale contro il Siviglia in Europa League, e si è ripetuto sabato contro il Manchester City.

Lukaku ha stoppato il possibile pareggio di Dimarco, un rimpianto per la sua possibile ultima gara in nerazzurro. Quella di Istanbul è stata l’ultima partita in quanto Lukaku lascerà l’Inter per la seconda volta e in maniera definitiva, a meno che non arrivi una nuova trattativa con il Chelsea. Difficile però che il belga resti a Londra: c’è una terza squadra che ha puntato con decisione sul bomber.

Super offerta per Lukaku, dove giocherà

Lukaku ha dimostrato nel corso della stagione nerazzurra di poter essere decisivo se nelle migliori condizioni. Seppur a sprazzi, ha confermato di vedere la porta ed essere un calciatore determinante, spalle alla porta probabilmente tra i migliori al mondo per proteggere palla, far salire la squadra e mettere pressione ai difensori avversari. Qualità apprezzate dai top club ma anche da chi ha molta disponibilità finanziaria, come sta emergendo nelle ultime ore. Romelu Lukaku in Arabia è una suggestione.

Come riporta Tmw, è un’operazione quasi flash quella per il cannoniere belga: il calcio arabo corteggia Big Rom e ha pronta già la sua offerta. Un biennale da 50 milioni di euro complessivi per il belga che potrebbe giocare in terra saudita dove guadagnerebbe più del doppio rispetto ai parametri attuali. Lunedì è in previsione un incontro tra l’entourage dell’attaccante e quello arabo, potrebbe arrivare la fumata bianca per un affare imprevedibile sino a qualche settimana fa.

Lukaku in Arabia dopo il Chelsea, che dovrà essere convinto dal punto di vista economico. I blues non regaleranno il suo cartellino, l’attaccante pesa a bilancio per ben settanta milioni di euro. Possibile qualche sconto, ma di certo i blues vorranno capitalizzare l’investimento fatto due anni fa e la pista araba sembra possibile per liberarsi di una sorta di “peso”. A meno di un veto di Pochettino, che sognerebbe una coppia offensiva formata da Big Rom e Martinez.