Calvario Jacobs: scelta obbligata, incredibile

Non c’è pace per il velocista Marcell Jacobs. Questo 2023 rischia di trasformarsi in un vero incubo per il ventottenne atleta di Desenzano del Garda

A quasi due anni di distanza dalla straordinaria impresa compiuta alle Olimpiadi di Tokyo, la medaglia d’oro conquistata nei 100 metri piani contro tutti i pronostici, Marcell Jacobs sembra entrato in tunnel senza uscita. E’ come se il destino si sia messo di traverso costringendolo a pagare un prezzo altissimo per quell’inatteso trionfo.

Sta di fatto che il ventottenne velocista italo-americano in questi ultimi mesi è andato incontro a una serie incredibile di infortuni e problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Inevitabili alcune sconfitte causate da una condizione atletica quanto meno approssimativa e altrettanto scontate le polemiche legate ai metodi di allenamento seguiti dallo sprinter di Desenzano del Garda.

Già nel 2022 Jacobs ha saltato alcuni appuntamenti di primo piano a cui avrebbe voluto partecipare. E anche quest’anno il campione olimpico in carica ha dato forfait a tre o quattro eventi di primo piano, sempre a causa di infortuni e acciacchi di vario tipo. L’ultimo in ordine di tempo è una fastidiosa infiammazione al nervo sciatico che impedirà a Marcell di scendere in pista tra meno di due settimane in Polonia.

Nel fine settimana del 25 giugno è infatti in calendario il Campionato Europeo a squadre-European Games, in programma per l’appunto in Polonia. Gli accertamenti a cui lo sprinter nato ventotto anni fa a El Paso si è sottoposto hanno evidenziato “una condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra, situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme”.

Marcell Jacobs, scatta l’allarme in vista dei Mondiali: tifosi preoccupati

Secondo lo staff medico della Federazione, Jacobs è in grado di recuperare la condizione migliore per i Mondiali di Budapest in programma a metà agosto. Due mesi sono più che sufficienti per riacquisire una condizione fisica quanto meno accettabile, ma tra i tifosi del campione olimpico è già scattato l’allarme.

Tutto è dunque legato all’evoluzione del problema al nervo sciatico. Le prossime settimane da questo punto di vista saranno decisive per verificare se e come Jacobs riuscirà a superare il fastidio muscolare. E soprattutto quando: quella in vista di Budapest è di fatto una corsa contro il tempo: non resta che incrociare le dita e sperare.