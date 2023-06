Asse Milano-Londra: tutti gli scenari di mercato tra Inter e Chelsea

Bentornate chiacchiere di mercato. La campagna trasferimenti è iniziata già da qualche settimana e le acque sono ancora calme, ma i club iniziano a sondare il terreno per i propri interessi, anche oltre i confini nazionali.

Il primo volo per Londra è dell’Inter. Piero Ausilio è sbarcato nella capitale inglese con le idee chiare: provare ad accontentare mister Inzaghi confermando la permanenza di Lukaku per la prossima stagione. In secondo luogo piazzare qualche colpo in uscita, vedi l’interesse del Chelsea per Onana; e infine gettare le basi per le trattative che potrebbero portare a Milano Koulibaly e Chalobah.

Priorità Lukaku: l’Inter ha il belga come obiettivo, il Chelsea attende Pochettino

L’asse Milano-Londra ha tutte le carte in regola per consolidarsi in questi concitati mesi di calciomercato. Da una parte l’Inter e dall’altra il Chelsea, interessi reciproci che verosimilmente potrebbero concludersi con degli incastri perfetti.

Ma attenzione a non correre. Vero è che i contatti tra i nerazzurri e i Blues proseguono su più fronti, ma il focus principale è riservato esclusivamente a Romeu Lukaku.

Le intenzioni del belga sono ormai note, vuole l’Inter. Non lascia spazio a fraintendimenti, respinge le avances saudite e promette riscatto ai sostenitori nerazzurri dopo il boccone amaro della Champions. Ma tra Lukaku e Milano adesso irrompe la figura di Pochettino. Il neo tecnico Blues deve infatti valutare l’apporto che il belga potrebbe dare alla sua squadra al fine di dare il via o meno alle trattative.

Interessi ricambiati: Onana piace agli inglesi, Koulibaly e Chalobah all’Inter

Ma Chelsea e Inter si guardano a vicenda. Oltremanica, infatti, gli occhi sono puntati su Andrè Onana. Il duo Marotta-Ausilio tira la corda, il valore dell’estremo difensore camerunese aumenta rispetto ai mesi passati e si supera quota 40 milioni. Ma Pochettino potrebbe in questo caso salvaguardare il portafoglio del club inglese pensando al rilancio di Kepa, investimento passato mai realmente sbocciato.

Il colpo Onana fa discutere già adesso, quando di concreto c’è ben poco se non il limpido talento del ventisettenne.

Resta aperto il dialogo tra le due società anche sul fronte Kalidou Koulibaly. Un déjà-vu che riporta nella mente degli italiani all’ottimo ricordo che il senegalese ha lasciato in Serie A con la sua esperienza di otto anni al Napoli. L’Inter lo brama, gli interisti di più e la società tenta di inserirlo in questa concitata trattativa provando a spingere per il prestito sulla base di quanto fatto lo scorso anno con Lukaku.

Infine, un profilo già da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio: Trevoh Chalobah. Il classe 1999 potrebbe rappresentare il giusto cuscinetto per tamponare l’addio di Skriniar.