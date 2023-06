Leclerc non ne può più: l’annuncio gela i tifosi della Ferrari

Il futuro di Charles Leclerc è sempre più un mistero, il pilota della Ferrari è pronto a una svolta clamorosa che farà discutere

Il monegasco non vive una grande stagione in Formula 1, ed i propositi di inizio anno sono stati già vanificati dopo una manciata di corse. Così, la prima guida rossa si guarda decisamente intorno con un annuncio che fa riflettere gli sportivi.

Charles Leclerc non è in un buon momento di forma, così come la Ferrari. La stagione 2023 sta diventando il solito calvario, la macchina non è cresciuta nel suo sviluppo e gli errori sono spesso elementari. Nell’ultimo GP poi la Ferrari è regredita a tal punto da portare Leclerc fuori dalla Q1 e con un 11° posto finale che ha stupito tutti quelli che hanno seguito la corsa spagnola.

Il futuro non è luminoso, il mercato è già iniziato e i tifosi temono di perdere il monegasco. Che, non messo nelle condizioni di poter brillare, può cambiare scuderia, c’è un team che punta decisamente su Leclerc per vincere e dominare la scena.

Leclerc via dalla Ferrari, i dettagli

Il campionato 2024 potrebbe movimentare decisamente il mercato dei piloti, raramente così agitato. Tranne Verstappen, tutti i piloti in griglia potrebbero cambiare scuderia, proprio perché il malcontento è generale, in alcuni casi ormai radicato da tempo. Leclerc poi sta collezionando solo delusioni e sarebbe in ballo un’opzione clamorosa, come rivela GpFans. In particolare, c’è un esperto come Peter Windsor, ex team manager della Williams, che ha svelato cosa potrebbe avvenire prossimamente. Leclerc dalla Ferrari alla Alpine, è questa la voce clamorosa per il 2024.

In casa francese cercano ancora l’erede di Fernando Alonso e non sono pienamente soddisfatti della coppia Ocon-Gasly. Proprio per questo, la scuderia punta su un investimento di peso andando dritto sulla prima guida in Ferrari. Per Windsor: “Leclerc potrebbe essere talmente disperato da lasciare la Ferrari per l’Alpine. Non ci sarebbe spazio per lui in Red Bull o Mercedes, ma in un team minore sì: cosa avrebbe da perdere Leclerc rispetto a quanto accade ora?”.

Il dubbio ora comincia a maturare. Meglio essere leader in una squadra in crescita, oppure in un team con il blasone ma senza mostrare miglioramenti? Questo sembra uno snodo cruciale, chiaramente un miracolo sportivo in pista delle Ferrari nelle prossime corse potrebbe far desistere il pilota monegasco dalle intenzioni di partenza. Anche perché il suo non è un contratto abbordabile: in Ferrari guadagna 38 milioni di euro circa, solo Verstappen guadagna più di lui (40 + 20 di bonus).