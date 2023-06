Marcell Jacobs rompe il silenzio: ha svelato tutto

Il mondo dell’atletica è stravolto dalle dichiarazioni di Marcell Jacobs, il corridore italiano si è sfogato con un lungo post su Instagram

Il campione è stanco delle voci sul suo conto, questo 2023 è stato un calvario sotto i punti di vista. Jacobs è intervenuto per mettere a tacere i detrattori, facendo un po’ anche un riepilogo sulle sue condizioni e gli obiettivi da raggiungere.

In due anni tutto può cambiare, decisamente. Osannato dopo le imprese alle Olimpiadi e martoriato da molti detrattori a causa delle condizioni fisiche spesso precarie che gli impediscono di competere ad alti livelli. Marcell Jacobs soffre per questa situazione: non è facile trovarsi al centro delle attenzioni e ora delle critiche.

Il campione italiano non molla la presa e, con un lungo annuncio, ha fatto un riepilogo sulle sue condizioni e su quanto accadrà prossimamente. Trovando dalla sua parte anche tanti esponenti del mondo sportivo italiano, che gli hanno confermato tutto il supporto possibile.

Sfogo Jacobs, le parole fanno discutere

Marcella Jacobs sul profilo Instagram ha così lanciato un lungo messaggio. Uno sfogo che sottolinea anche il carattere dell’atleta, esplosivo in pista ma anche tormentato nel privato, laddove arrivano critiche spesso gratuite. Così, ha sentito l’esigenza di rivolgersi agli sportivi e ai suoi tifosi, e lo ha fatto senza troppe retoriche. Jacobs ha ammesso di aver affrettato il rientro, dando il massimo ma non riuscendo fisicamente a raggiungere quanto previsto.

Uno sfogo che riguarda la stagione outdoor, non è andata per come aveva previsto. Non era pronto per scendere in pista, fermo da un mese per un problema fisico: “Sui blocchi di partenza mi sono sentito bene ma poi le gambe non hanno retto lo sforzo sino alla fine, mancava l’allenamento necessario e conoscete come è andata a finire”.

Settimo a Parigi con un tempo di 10’ 21’’, lo sforzo è stato vano in quanto dovrà ancora riposare per essere pronto per le sfide di Budapest ad agosto. Nel frattempo ha risposto alle critiche: “Sono stato attaccato da chi non sa e nemmeno immagina quanto possa essere complicata la vita di un atleta professionista. In un attimo i risultati raggiunti sembravano non valere più niente. Non permetterò a nessuno di impedirmi di sognare e lottare”.

Una presa di posizione netta, Jacobs ha chiarito come ci sia tanta sofferenza in questo periodo. I messaggi di solidarietà non sono mancati, particolarmente apprezzato quello di Filippo Ganna, nonché di altri interpreti sportivi come Mattia Zaccagni. Tutta Italia, quella sportiva, tifa per il ritorno da vero protagonista di Jacobs in pista.