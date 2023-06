Rossi-Lorenzo, clamorosa rivelazione: nessuno se lo aspettava

La rivalità tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo ha caratterizzato l’epoca d’oro della MotoGP. Ora l’ex campione maiorchino rivela un suo desiderio

Quando erano compagni di squadra alla Yamaha Valentino Rossi e Jorge Lorenzo diedero vita a uno dei duelli più accesi e maggiormente segnati dalle polemiche nella storia della MotoGP. Correva l’anno 2015 e il fuoriclasse di Tavullia era convinto di poter conquistare proprio in quella stagione il decimo titolo mondiale della sua carriera, l’ultimo grande obiettivo rimasto del suo straordinario percorso agonistico.

Ma fu proprio Lorenzo ad impedire a Rossi di realizzare quel sogno che da allora è rimasto chiuso in un cassetto. Il pilota maiorchino trovò un prezioso alleato, non proprio irreprensibile sul piano della lealtà sportiva, nel connazionale Marc Marquez che riuscì ad ostacolare Valentino favorendo così la vittoria di Jorge in quel discusso mondiale.

A distanza di anni, mentre tra il campione pesarese e Marquez resta una profonda antipatia reciproca, con Jorge Lorenzo la grande rivalità si è ormai annacquata e a prevalere sono il rispetto e una sincera stima che l’uno prova per l’altro. Le aspre tensioni e i conflitti di qualche anno sono ormai un lontano ricordo, come lo stesso pilota maiorchino conferma in toto.

“Da quando mi sono ritirato, nel 2019, tutto è cambiato nella mia vita. E posso dire senza problemi come sia tutto cambiato in meglio. Mi diverto a fare cose che prima non avevo il tempo di fare e non ho avvertito alcun tipo di depressione”. Queste le prime considerazioni di Lorenzo in una lunga intervista rilasciata a Relevo.

Rossi-Lorenzo, la rivelazione fa discutere: i tifosi restano senza parole

Sempre nelle pieghe della stessa intervista c’è spazio per un riferimento alle stagioni più sentite e intense, quella della grande rivalità con Valentino Rossi. Un rapporto che il trascorrere del tempo ha reso più leggero e privo delle tensioni accumulate durante quegli anni. Lorenzo ne approfitta per lanciare una curiosa sfida al suo ex compagno di squadra alla Yamaha.

Sempre nel corso della stessa intervista Jorge Lorenzo approfitta dell’occasione per lanciare un simpatico guanto di sfida all’ex fuoriclasse di Tavullia. Non più in MotoGP, com’è ovvio che sia, ma nel mondiale Gran Turismo: “Sarebbe divertente, perché penso che non abbiamo più la stessa pressione delle moto e potremmo parlare di più e commentare più cose sulle gare e sulla vita”.