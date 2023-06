Vogliono uno scarto della Juve: spunta anche la Lazio

La Juventus ha trovato tante difficoltà nel corso di questa stagione. Per il club bianconero ci sarà un calciomercato rovente.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto una delle peggiori stagioni degli ultimi anni. Zero titoli, diverse umiliazioni in campo e una stagione, senza dubbio, condizionata dai processi extra calcistici con l’operazione Prisma e la Manovra stipendi a rovinare i piani societari.

Zero titoli ma non solo, visto che, a causa della penalizzazione per i processi giudiziari, la Juve non parteciperà alla prossima Champions League. Una situazione difficile e che condizionerà, di conseguenza, il prossimo calciomercato. In attesa di definire la questione Giuntoli (ormai non più cosi vicino) Manna è il ds pro tempore e la Juve studia possibili arrivi o cessioni.

I giocatori rientrati dai prestiti sono tanti, la Juve non disputerà la Champions e per questo motivo sarà fondamentale fare diverse cessioni. La squadra bianconera potrebbe cambiare molto e uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è il centrocampo. Rabiot è in scadenza e difficilmente rinnoverà, Pogba è da valutare visto i costanti infortuni mentre McKennie e Arthur (rientrati da deludenti prestiti) non resteranno quasi certamente a Torino. La società potrebbe puntare ancora sui giovani Fagioli e Miretti, considerati ormai fondamentali nelle rotazioni di Max Allegri.

Juve, diversi club su Arthur: la situazione tra Italia ed estero

Nello specifico proprio il regista brasiliano ha un rapporto burrascoso con Allegri e difficilmente farà persino il ritiro a Torino. Nonostante i tanti infortuni e una stagione abbastanza vuota a Liverpool il centrocampista ha ancora diverse richieste di calciomercato. Come riporta Tuttojuve sulle sue tracce ci sono Galatasaray, Fenerbahce e Lazio oltre a qualche club di Premier League.

Maurizio Sarri stima da tempo Arthur e potrebbe utilizzarlo come faceva con Jorginho ai tempi del Napoli e del Chelsea. La Lazio potrebbe dire addio a Luis Alberto e Milinkovic e Arthur potrebbe essere uno dei colpi che il patron Lotito potrebbe regalare a Sarri. Da vedere il nodo ingaggio visto che Arthur ha uno stipendio di oltre 5 milioni annui.

Arrivato nel tanto discusso scambio con Pjanic con il Barcellona Arthur non ha mai brillato in maglia bianconera e uno degli obiettivi del club sarà quello di sbarazzarsi del suo oneroso ingaggio. Occhio a possibili trattative con la Lazio visto, tra l’altro, l’interesse del club torinese per Sergej Milinkovic Savic. Sarà un mercato molto caldo, soprattutto per il centrocampo bianconero.