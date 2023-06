“Ho pensato al suicidio”: confessione choc, il campione dice tutto

E’ cominciata la stagione su erba per il Tennis. Non solo notizie dal campo. Ne è arrivata un’altra che ha scosso e non poco i tifosi

Con Hertogenbosch’s e Stoccarda, è cominciata ufficialmente la stagione su erba per il Tennis con la serie di tornei che precederanno Wimbledon, lo Slam più atteso dell’anno al via a inizio luglio a Londra.

Al Boss Open di Stoccarda sono tornati in campo due tennisti, finora protagonisti di una stagione alquanto tormentata. Matteo Berrettini, non ancora al meglio della condizione dopo l’infortunio agli addominali subito a Montecarlo, è uscito subito al primo turno con l’eloquente 6-1; 6-2 rimediato da Lorenzo Sonego.

Stesso destino per Nick Kyrgios. L’australiano, fermo dallo scorso gennaio per un serio infortunio al ginocchio, ha esordito e perso contro il ceco Lehecka. Anche per Kyrgios, una condizione inevitabilmente non ottimale dopo sei mesi senza partite. Più che per la sconfitta a Stoccarda, tuttavia, Nick ha fatto parlare di sé nei giorni scorsi per alcune sue dichiarazioni che non potevano non lasciare indifferenti gli appassionati di tennis e non solo.

Kyrgios, dichiarazioni choc: il racconto del tennista

Chi lo conosce e lo ha seguito, sa che Kyrgios ha abbinato un talento innato a una dose eccessiva di eccentricità e incostanza, aspetti quest’ultimi che hanno condizionato una carriera che sarebbe potuta essere ben più ricca di successi.

Ha trascorso momenti difficili il tennista australiano. Lo ha ribadito lui stesso, raccontando quanto gli è accaduto nel 2019 quando, all’apice di una crisi personale e di risultati, è arrivato addirittura vicino a tentare un gente estremo.

Il tutto è accaduto dopo una sconfitta a Wimbledon contro Rafa Nadal. Chi ha assistito a quel match, ricorderà un Kyrgios spesso su di giri con addirittura alcune pallate scagliate volontariamente contro Nadal. In pochi immaginavano che, in quel momento, Nick stava attraversando un momento personale di grande crisi, all’apice della depressione.

Lo ha rivelato lui stesso in una nuova puntata della seconda stagione di Break Point, la docuserie di Netflix dedicata al Tennis: “Avevo pensieri suicidi. Non volevo più alzarmi da letto e ritrovarmi a giocare da solo davanti a milioni di persone – racconta Kyrgios – Ho perso a Wimbledon. Quando mi sono svegliato, un giorno, ho trovato mio padre vicino al mio letto a piangere.”

Quello è stato il momento in cui il tennista ha capito che doveva reagire. Per questo, si è fatto aiutare. Kyrgios ha rivelato che è stato ricoverato a Londra in una clinica psichiatrica. Da allora, la situazione è nettamente migliorata. Pian piano Nick, supportato anche dall’amore della fidanzata Costeen Hatzi, ha ritrovato la voglia di giocare, raggiungendo la finale a Wimbledon la scorsa stagione, persa contro Djokovic.

Nel 2023, solo un infortunio al ginocchio l’ha fermato. Archiviata Stoccarda, Kyrgios sarà in campo a Halle e Mallorca prima di Wimbledon. Dovesse recuperare una condizione accettabile, sarà certamente un outsider di lusso ai Championship.