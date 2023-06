Iannone ed Elodie prendono una decisione inaspettata, fan senza parole

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone resta una delle più discusse: l’ultima decisione aggiunge dello stupore per i fan della coppia

La cantante è protagonista dell’estate con i suoi brani diventati tormentoni, il pilota è atteso dal ritorno in pista. Stanno entrando sempre più nelle pagine di gossip, l’ultima decisione presa conferma il loro ruolo da protagonisti dello spettacolo a tutto tondo.

L’estate della svolta potrebbe essere questa per la coppia formata da Elodie, popstar italiana sempre più apprezzata, e Andrea Iannone, pilota che non disdegna le luci dello spettacolo. È una coppia seguitissima sui social, tanto che ogni foto insieme viene commentata dai fan di entrambi.

C’è molta attenzione del resto su una delle unioni più dirompenti in Italia: Elodie sta viaggiando davvero a mille in quest’estate grazie ai suoi tormentoni. Sarà in giro nelle varie manifestazioni musicali ma non per questo si deconcentra nella vita privata. Anzi, c’è una decisione che ha fatto discutere e coinvolge direttamente la coppia, già commentata molto sui social.

Elodie-Iannone, la decisione è clamorosa

L’artista passata per Amici e Sanremo ormai ha sempre più spazio nello spettacolo, tanto che è una delle prossime candidate al ruolo di co-conduttrice del festival nel 2024, affiancando così Amadeus. A dimostrazione di come piaccia anche il personaggio nel mondo dello spettacolo e non solo l’interprete dei brani. Una vip vera e propria con l’ultima scelta a confermare l’amore con il pilota: Elodie e Iannone vanno a convivere, la cantante ha deciso di lasciare il suo appartamento sui Navigli.

Aveva comprato casa un anno fa a Milano, ma ha deciso di seguire il cuore e vivere direttamente nella villa di Andrea Iannone. Il pilota dimora a Lugano in Svizzera e hanno così iniziato una convivenza vera e propria, che potrebbe diventare l’anticamera del matrimonio. Un tema che sta cominciando a diventare maturo per i due, ormai diventati sempre più solidi come dimostrato dalle tante foto social insieme e dagli eventi dove partecipano sempre con grande entusiasmo.

I prossimi impegni di Elodie sono imminenti, è pronta a entusiasmare i fan italiani ma con un occhio di riguardo ora anche in Svizzera, nazione che la accoglierà. Non è distante Lugano da Milano, ma è già questo un segnale importante da cogliere. La convivenza con Iannone è appresa con entusiasmo dai fan, che hanno fatto il tifo per questa coppia sin dall’inizio.