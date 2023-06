Bomba Vlahovic, pronto il maxi affare in Premier League!

La Premier League potrebbe subito portare nel suo campionato Dusan Vlahovic dalla Juventus, in ballo c’è una maxi operazione

I bianconeri, guardando al bilancio, possono sacrificare Dusan Vlahovic dopo un’annata negativa. Sarà una mossa necessaria per analizzare il futuro con più respiro. Il serbo è l’uomo da mettere in ballo: la possibilità è quella di uno scambio corposo con un altro top club.

Era stato acquistato come centravanti della riscossa, ora potrebbe partire senza nemmeno troppi rimpianti. La Juventus dovrà fare un sacrificio, e il primo nome sulla lista è propri quello di Dusan Vlahovic che, per età e talento, è uno dei pochi bianconeri ad avere le attenzioni addosso in queste settimane.

Le mosse nel calciomercato rimangono sempre spiazzanti, soprattutto quando ci sono club pronti ad investire tanti milioni di euro per un bomber. Vlahovic è reduce da una stagione non troppo brillante, ma ha ancora degli estimatori in giro per l’Europa e in particolare in Premier, un torneo dove non si lesinano investimenti di uomini e di idee.

Vlahovic addio Juve, arriva un altro big

Le mosse di mercato diventano il metro di giudizio per la Juventus, società che dovrà fare moltissimo in queste settimane per ripianare il gap di bilancio. E dovrà farlo anche attraverso un calciomercato che possa portare quanto più denaro possibile nelle casse societarie, rendendo così necessario il sacrificio di un grande campione.

L’indiziato maggiore è proprio il serbo: Vlahovic al Chelsea per Koulibaly è una soluzione che prende piede.

Non è solo il senegalese a interessare la Juve, quanto altri calciatori che possono essere messi in ballo dai blues senza troppa difficoltà come Chalobah, Pulisic e Lukaku. La Juve valuta il suo attaccante 60-70 milioni di euro e non rinuncerebbe a questo denaro, mentre il Chelsea può andare in pole offrendo uno dei suoi calciatori ma con un prestito agevolato. La dirigenza inglese dovrà anche tentare uno sforzo in più col serbo considerando come nella prossima annata non giocherebbe in ogni caso la Champions League.

Per le casse societarie bianconere sarebbe impensabile uno sforzo a titolo definitivo per Koulibaly o Lukaku, le cui quotazioni sono per altro quasi simili a quelle di Vlahovic. A Torino arriverebbero con un prestito e l’ingaggio pagato in buona parte proprio dal Chelsea, mentre Chalobah e Pulisic potrebbero arrivare anche al di là dell’affare legato all’ex viola, considerando i buoni rapporti fra le società. Una volta capito anche chi sarà il vero uomo mercato della Juve, quest’affare potrebbe maturare.