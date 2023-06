Allenamento bollente: Alice De Bortoli lascia tutti a bocca aperta

Alice De Bortoli è diventata ormai un’influencer a pieno titolo, le ultime foto appassionano soprattutto il pubblico giovanile.

Alice De Bortoli è in piena forma e non nasconde di certo i segreti per tenersi al top con ore di palestra per tonificare il suo corpo ed esercizi che vengono visti e rivisti sotto la lente di ingrandimento dei social.

Tra le conduttrici di Sportitalia, ce n’è una che sta bruciando le tappe. Ed è forse tutta la sua carriera ad avere questo punto in comune, ha sempre giocato d’anticipo riscuotendo successo. Alice De Bortoli è ormai un punto di riferimento sui social, già da quando aveva era giovanissima c’era un intero popolo web a seguirla.

Aveva scalato rapidamente il gradimento, era arrivata a un milione di fan e, con le prime partecipazioni a tv ed eventi, ha subito fatto un salto in avanti, tanto che ora ha 2,2 milioni di sostenitori, il dato di Instagram fa capire come sia amata dal pubblico. Anche grazie a foto in allenamento che stupiscono.

Alice De Bortoli, che fisico in palestra

È già passato qualche anno dalla sua partecipazione al Collegio, il reality di Rai 2 che proiettava, più o meno veridicamente, gli adolescenti in un contesto del passato a studiare. Fu quella la grande occasione di farsi conoscere al pubblico per ADB, anche se già aveva un buon seguito di pubblico. Dal reality in poi però è stato tutto un crescendo con conduzione d’eventi, sfilate e altro ancora. Il tutto, sempre con l’affetto dei fan e un esercizio costante: le foto di Alice De Bortoli fanno il pieno di like.

In palestra, sempre virale su Instagram, c’è tutta la serie di Alice, che come sempre rende partecipi i suoi fan. Fisico tonico e senza un filo di grasso, la conduttrice tiene moltissimo al suo aspetto, e non è un caso ci sia un vero e proprio programma d’allenamento da fare giorno per giorno e senza sgarrare. Il commento alle foto poi è tutto da interpretare: “Le occhiaie, i capelli, e il viso distrutto fanno parte della fine dei miei allenamenti”.

La star dei social continua a stupire, considerando la sua giovanissima età (19 anni), il meglio deve ancora venire. Nella vita privata aveva fatto discutere gli amanti del gossip la sua amicizia con il vincitore di Sanremo 2022 Blanco, con qualche foto in discoteca insieme. Al momento, invece, è legata a Daniel Frey, figlio di Sebastian, ex portiere diventato ora un’opinionista.