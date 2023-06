Eva Padlock sconvolgente: il selfie in barca è da sogno

Eva Padlock manda i fan fuori di testa con i suoi scatti che non deludono mai le attese, la super modella spagnola lascia il segno

Abbiamo imparato, ormai, a conoscerla piuttosto bene e a sapere che il suo fascino è una vera e propria garanzia. Eva Padlock è da tempo una delle star assolute dei social, con una bellezza e una sensualità che hanno davvero pochi eguali al mondo.

39 anni compiuti un mese fa, la modella spagnola si è fatta conoscere dal grande pubblico internazionale soprattutto grazie alla sua esperienza come ombrellina, di qualche anno fa, a margine dei Gran Premi della Moto GP. La sua presenza nel paddock e in pista poco prima del via era diventata, per molti appassionati, uno dei principali motivi di interesse connessi alle gare delle due ruote.

Da allora, in tanti hanno iniziato a seguirla con interesse e curiosità sul web, rapiti da quella silhouette slanciata e dalle curve esplosive e perfette che non poteva certo passare inosservata. Indossatrice di successo di intimo, costumi da bagno e altro ancora, su Instagram è attivissima e può vantare un seguito di quasi due milioni e 200 mila followers. Numeri che trovano una facilissima spiegazione ammirando i suoi scatti, con i quali ogni volta, quando pensiamo che ci abbia già stupito e incantato a sufficienza e non possa fare di più, ci toglie il respiro.

Eva Padlock, un benvenuto all’estate da ricordare: statuaria come al solito, in costume è semplicemente divina

Naturalmente, l’estate è il suo habitat ideale, per sfoderare tutte le sue armi più seducenti e rendere le temperature più torride che mai. Eva sa sempre come attirare l’attenzione e in uno dei primi bagni stagionali al mare da’ un ‘benvenuto’ all’estate davvero particolare.

In barca, si rilassa al sole, si fa cullare dalle onde, assapora la salsedine e ci sconvolge con pose clamorose in costume. La sua fisicità prorompente è sempre un piacere da rivedere e ammirare, non ci stancheremmo mai. Vertiginosa scollatura in primo piano, non una novità ma un dettaglio che riesce sempre a scatenare commenti, like, messaggi vari di adorazione a profusione. Uno spettacolo che infiamma la community, Eva è pronta per essere, come sempre, una delle bellezze più cliccate della stagione. Guanto di sfida lanciato a tutte le altre, come lei si fa fatica a trovarne.