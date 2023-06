Giuntoli si avvicina lentamente alla Juventus

Cristiano Giuntoli e la Juventus, un matrimonio che s’ha da fare. Forse entro questo mese. Aurelio De Laurentiis non renderà la vita facile al DS, promesso sposo dei bianconeri. Ci sarà però ancora da attendere per il via libero al dirigente toscano. Le tempistiche saranno molto simili a quelle che portarono all’addio di Maurizio Sarri, dopo oltre un mese di attesa, nonostante fosse già stato sollevato dall’incarico.

Ora sbloccata la questione allenatore, De Laurentiis potrebbe concedere al DS l’addio in direzione Juventus.

GIUNTOLI, SEGNALE D’ADDIO

Come noto Aurelio De Laurentiis ha scelto in totale autonomia il nuovo allenatore del Napoli. Rudi Garcia è stato annunciato nella serata di giovedì e presentato ieri nella cornice della reggia di Capodimonte. Rudi Garcia era in compagnia del presidente partenopeo, ma durante la conferenza stampa ha spiccato l’assenza di Cristiano Giuntoli.

Un segnale forte e chiaro, il futuro di Giuntoli e del Napoli non sarà assieme. Il dirigente fiorentino ex Carpi attende che DeLa gli dia il via libera, e secondo Alfredo Pedullà l’ok dovrebbe arrivare entro il mese di giugno. A luglio quindi Giuntoli dovrebbe poi unirsi alla causa bianconera. Con la Juventus, Giuntoli dovrebbe firmare un contratto quinquennale e guiderà l’area sportiva dove già sta operando Giovanni Manna, promosso DS della prima squadra. Facile quindi pensare che per il dirigente toscano il ruolo sarà quello di “Responsabile dell’area tecnica”.

LAVORO SOTTO TRACCIA CON LA JUVENTUS?

Il lavoro di Giuntoli alla Juventus però potrebbe essere già cominciato. La Vecchia Signora, infatti, in queste ore si sta muovendo con forza anche su Fabiano Parisi. L’esterno sinistro dell’Empoli è certamente un profilo interessante, ma è in particolare un pallino di Giuntoli. Infatti, il DS del Napoli lo avrebbe voluto portare anche in azzurro. Ed è per questo che l’interesse crescente della Juventus potrebbe essere direttamente relativo alla presenza invisibile di Giuntoli nelle scelte bianconere del mercato.