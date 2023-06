Marcell Jacobs, terribile notizia per i suoi tifosi: cos’è successo

Non sta attraversando il miglior periodo della sua carriera, Marcell Jacobs. Il velocista bresciano invia un lungo messaggio su Instagram rivolto ai tifosi

Sembrano lontani ere geologiche i tempi della straordinaria impresa compiuta alle Olimpiadi di Tokyo, quell’incredibile finale dei 100 metri piani in cui Marcell Jacobs conquistò nell’estate del 2021 una storica medaglia d’oro stabilendo il record europeo della distanza. Il 28enne velocista italoamericano nato a El Paso ma residente da anni a Desenzano del Garda sta infatti attraversando un periodo di crisi, sia in termini di condizione fisica che di risultati.

L’ultima sua uscita in occasione della Diamond League di Parigi in cui non è andato oltre un modesto settimo posto gli ha procurato una valanga di critiche, legate soprattutto al deficit di condizione atletica accusato nei confronti dei suoi avversari.

Il problema è che più di qualcuno ha iniziato a mettere in dubbio il suo spessore di velocista di livello mondiale, etichettando come un colpo di fortuna la splendida vittoria ai giochi di Tokyo di quasi due estati fa. “Marcell Jacobs è un bluff” è una frase che ormai si ascolta un po’ ovunque, in particolare in quel calderone magmatico e caotico che sono i social network.

E’ sulle piattaforme che si annidano i suoi principali detrattori, coloro i quali sostengono che il trionfo di Tokyo rappresenti un’eccezione in una carriera altrimenti anonima e senza acuti. Ma chi conosce bene il 28enne sprinter di Desenzano del Garda sa bene che non è così. Jacobs sta solo attraversando una fase molto difficile, come nello sport ad alti livelli capita di vivere.

Marcell Jacobs, il messaggio ai tifosi lascia tutti senza parole: i social si schierano con lui

Stanco di dicerie e insinuazioni, Jacobs ha deciso di scrivere un lungo messaggio attraverso il suo profilo Instagram rivolto proprio ai suoi più accesi critici e agli stessi suoi sostenitori, rimasti delusi dalle ultime prestazioni in pista. Una lettera a cuore aperto in cui lo sprinter originario di El Paso promette un riscatto in grande stile. La speranza è che il campione olimpico diventi protagonista ai mondiali di Budapest in programma ad agosto.

Le sue parole, sincere e genuine, hanno fatto breccia sul popolo dei social, pronto a sostenerlo per tutta questa caldissima estate: “Rinascerò ancora, superando gli ostacoli che la vita mi sta di nuovo mettendo davanti. Non permetterò mai a niente e nessuno di impedirmi di sognare e di lottare per raggiungere i miei traguardi!”.