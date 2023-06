Rabiot, arriva la decisione: nessuna sorpresa per la Juve

La Juventus di Massimiliano Allegri pensa al futuro. Il club bianconero ha le idee chiare, ma attende importanti novità.

La Juve di Massimiliano Allegri ha vissuto una delle peggiori annate degli ultimi anni, sia dentro che fuori dal campo. Oltre a risultati deludenti sotto ogni aspettativa il club ha vissuto anche l’annosa problematica dei processi extra calcistici.

Risultati in campo davvero complicati, e una squadra che più volte ha faticato a reagire alle batoste (come i dieci punti di penalizzazione). Una delle poche note liete di questa stagione è rappresentata senza dubbio dal centrocampista francese Adrien Rabiot. Questi, dopo anni difficili a Torino, ha trovato con Allegri la giusta continuità tattica e di risultati e ha completato la stagione con 11 gol in 48 presenze stagionali.

Numeri di rilievo e da top player proprio nell’annata con il calciatore che terminava in scadenza. Grossi rimpianti per la Juve con il calciatore che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno ed è ancora indeciso sul suo futuro. La richiesta è molto alta, anche superiore ai 7 milioni annui che il calciatore guadagnava, ma Adrien e la sua madre-agente non hanno alcuna fretta. Saranno giorni o anche ore decisive per il futuro del calciatore della Nazionale transalpina.

Juve, si attende con ansia la decisione di Rabiot

Come abbiamo detto Rabiot ha un contratto in scadenza tra pochi giorni ed appare indeciso sul suo futuro. Diverse sirene dalla Premier con Arsenal, Liverpool e soprattutto Manchester United sulle sue tracce ma la Juve non vorrebbe perdere una pedina chiave del suo centrocampo. Il club ha offerto il rinnovo contrattuale per un solo anno a 7 milioni di euro, un’offerta per venire incontro al calciatore che potrebbe decidere tra dodici mesi il suo futuro.

Rabiot si trova molto bene a Torino, lo ha più volte dichiarato ma allo stesso tempo vorrebbe continuare a giocare in una squadra che milita in Champions League. La società attende con impazienza la sua scelta, consapevole che da qui partirà il mercato bianconero. Il club il prossimo anno disputerà la Conference League e non può permettersi spese eccessive.

Senza Rabiot forse la priorità per Allegri è un centrocampista con Sergej Milinkovic-Savic che rappresenta il sogno del tecnico bianconero. Poi occhio anche ad altre piste come Frattesi del Sassuolo o semplicemente il rientro dal prestito di Rovella. La Juve valuta il mercato per il centrocampo e intanto attende la scelta di Rabiot.