Rifiuto bianconero: Barella ha scelto il nuovo club

Il futuro di Nicolò Barella comincia a preoccupare i tifosi dell’Inter: potrebbe essere ceduto e con una meta che spunta a sorpresa

Nicolò Barella è uno dei pochi calciatori che porterebbe una maxi plusvalenza in casa nerazzurra, ma servirà una grande offerta per strapparlo all’Inter. C’è però un progetto particolare che sarà destinato a far discutere.

La stagione appena conclusasi ha dimostrato come in Italia e forse in Europa ci sono pochi mediani come Nicolò Barella. Calciatori con quantità e qualità, che corrono per 95 minuti, non se ne trovano con grande facilità e l’interista rappresenta il prototipo del centrocampista modello.

L’ex gioiello del Cagliari è maturato nel corso del tempo, e la finale di Champions League lo ha confermato come uno dei centrocampisti più importanti d’Europa. Tanto da aver risvegliato interessi mai sopiti nel calciomercato, dove ora è chiamato a una scelta. Dicendo di no al bianconero ma sposando eventualmente un’altra causa che farà discutere i tifosi nerazzurri.

Barella via dall’Inter, le ultime

Il futuro del centrocampista italiano è tutt’altro che stabile: le voci di mercato cominciano a farsi sempre più insistenti. Nicolò Barella rifiuta il Newcastle: i sessanta milioni di euro disponibili per l’acquisto sono rimandati al mittente, anche se l’Inter sa come potrebbe ottenere molto di più dalla cessione del centrocampista. E quest’ultimo, se proprio dovrà lasciare i nerazzurri, ha in mente una destinazione precisa: una big in Premier per il numero 23. Il mediano andrebbe via solo per raggiungere un club con blasone in Inghilterra.

Non vorrebbe tradire la fiducia dei tifosi e né andare all’avventura con una squadra che ha poca esperienza internazionale. La preferenza eventuale di Barella sarebbe verso uno dei club storici della Premier League, ovvero Manchester, Chelsea o Arsenal. Squadre che hanno una solidità economica ma soprattutto una base di tifosi importanti, che possano far vivere all’italiano un’esperienza unica e a 360 gradi. Club che gli consegnerebbero una maglia da titolare, da capire però se in questa o nella prossima stagione.

Marotta per Barella vuole 80 milioni, le cifre che corrono cominciano a ingolosire anche l’Inter. Che non vorrebbe mai separarsi dal suo mediano, ma davanti a una grande offerta sarebbe costretta a cederlo, e senza contropartite di mezzo. In Premier League si parla molto del trasferimento di Rice, ma con qualche milione in meno comprare Barella potrebbe essere la soluzione migliore, anche dal punto di vista tattico. Resta da capire chi dei club blasonati farà l’affondo decisivo, anche dopo aver fatto pulizia dei tanti esuberi in rosa.