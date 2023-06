Camila Giorgi umiliata della rivale: l’ha detto davvero

La tennista Camila Giorgi è una delle più discusse del circuito. Nelle ultime ore il video sta facendo il giro del web.

Nonostante non sia più nella parte alta della classifica la bella tennista italiana Camila Giorgi fa sempre discutere, in un modo o nell’altro.

L’atleta di origini argentine è apprezzata nel circuito per le sue indiscusse doti estetiche, in tanti osservano i suoi match solo per ammirare la sua bellezza. Allo stesso tempo Camila viene criticata dai suoi detrattori per un talento che quasi mai è riuscita a sviluppare totalmente. La ricordiamo per la vittoria del 1000 di Montreal, ma quello è stato realmente l’unico lampo della sua finora lunga carriera.

Poi tante sconfitte, alcune arrivate anche contro avversario sulla carta inferiori, ko che hanno destato non poche preoccupazioni. Dalle critiche al padre coach fino ad un atteggiamento in campo troppo remissivo, totalmente il contrario rispetto alla ragazza molto audace che riusciamo ad ammirare sui social. Nelle ultime ore Camila è stata protagonista di una vicenda abbastanza curiosa, una vicenda che l’ha vista protagonista con Venus Williams, la più grande (e meno vincente) delle leggendarie sorelle Williams.

Venus Williams, vittoria con polemica sulla Giorgi

Le due tenniste si sono affrontate nel primo turno del torneo Wta di Birmingham. A 43 anni Venus è ormai nelle retrovie, addirittura numero 697 delle classifiche mondiali. La Giorgi, ancora una volta, è riuscita a sorprendere (in negativo) ed ha perso un match clamoroso, dopo oltre 3 ore e 15 minuti di gioco. Oltre a questo Camila è stata criticata per un altro curioso gesto.

In occasione di un punto la tennista americana è caduta a terra, scivolata, e Camila ha esultato, in maniera forse troppo veemente, suscitando le critiche del pubblico e lo sguardo infastidito di Venus. Una Venus che a fine match non le ha mandate a dire. La tennista, intervistata nel post gara, ha sorriso e provocato l’avversaria con il suo solito sarcasmo: “Io ho giocato molto bene, ma lei ha giocato in maniera incredibile. Sono sorpresa che non sia numero 1 al mondo”.

Messaggio forte, ma chiuso con un sorriso abbastanza provocatorio. Venus lo ha detto davvero, ma era probabilmente solo una provocazione o comunque uno sfottò verso la più giovane avversaria. Un torneo che finisce malissimo per Camila, sconfitta e beffata a fine match. L’azzurra vive un momento di difficoltà, è calata in classifica e spera ora nell’imminente torneo di Wimbledon, terzo e tanto atteso Slam del circuito stagionale.