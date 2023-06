“Nessuna pietà per Berrettini”: un simbolo del tennis lo distrugge

Arriva un nuovo attacco per Matteo Berrettini, un personaggio sempre più divisivo all’interno del mondo del tennis italiano e non solo

Non è un buon momento, sportivamente parlando, per il tennista legato a Melissa Satta, alla ricerca della maggior forma e ora attaccato da una vecchia gloria della racchetta. L’atteggiamento di Berrettini è messo sempre più nel mirino.

Sembrava poter addirittura insidiare il podio dei più grandi, ora rimane un grande punto interrogativo sul suo futuro. Non è una stagione facile quella di Matteo Berrettini, che è scivolato sotto i primi trenta nel Ranking Atp e non sembra vedersi uno spiraglio di luce.

La crisi del tennis italiano nelle ultime settimane vede sempre Berrettini come protagonista, diventato quasi il capro espiatorio dello sport nostrano. Gli attacchi all’azzurro non mancano, ed uno fa particolarmente discutere perché arriva da chi ha vinto tanto e ha sempre avuto un ruolo importante all’interno del tennis.

Berrettini attaccato, i dettagli e l’annuncio di Pietrangeli

In un’intervista al portale notizie.com, è arrivato così un netto attacco al tennista italiano, che è finito in prima pagina più per il gossip e per le uscite mondane con Melissa Satta, compagna con dieci anni più di lui. Una situazione parecchio chiacchiera anche al di là del semplice gossip.

Solo che, nel caso specifico, l’assenza dal campo di Berrettini fa discutere un po’ tutti. Nello specifico Nicola Pietrangeli ha criticato Berrettini, anche con toni abbastanza duri: “Ricco, bello e famoso: non ha bisogno dei miei consigli, anzi accendesse un cero alla Madonna”.

Come sempre molto schietto l’ex gloria del tennis italiano, che compirà 90 anni nel prossimo settembre. Ed è sempre molto lucido nell’analisi dello sport, a volte andando fuori le righe. Matteo Berrettini sembra raccogliere i favori di Pietrangeli: “Non ha capito la fortuna che ha, sta dilapidando tutto e a me onestamente non fa pena. Non sappiamo cosa gli passa per la testa, le sue condizioni e se giocherà a Wimbledon”.

Il quadro d’insieme non è molto stimolante per il futuro: Berrettini in dubbio per il rientro non è di certo una notizia positiva per il tennis italiano, che dovrà riscattarsi nelle ultime settimane, andando anche a valorizzare gli altri campioni, anche se con rare chance di vincere la competizione inglese.

Pietrangeli ha sottolineato come su Musetti e Sinner non devono esserci troppe pressioni, avendo una sua particolare teoria. Sinner può scalare il ranking ancora, ma Musetti è tra i due quello che gioca meglio secondo il 90enne.