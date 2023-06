Valentina Vignali, nuovo scatto bollente: fan in visibilio

Valentina Vignali vuole candidarsi a grande protagonista dell’estate: la cestista cambia improvvisamente meta e spiazza i suoi fan

Valentina Vignali continua a girare in lungo e in largo, dando così saggio della sua avvenenza un po’ dovunque. In questo caso c’è una insolita piazza raggiunta, e le foto restano sempre ad alto contenuto per i fan più interessati.

Dal basket alla moda, passando anche per momenti di relax inattesi. La vita di Valentina Vignali non può di certo definirsi noiosa, il suo chilometraggio comincia a fare invidia. Non è un caso come nelle ultime foto sui social sia addirittura ritratta in un veicolo aereo per raggiungere una meta desiderata da molti in questo periodo dell’anno.

La stupenda cestista, modella ed influencer non si fa mancare nulla e, per l’occasione, riesce anche a stupire i fan. Giocando e ammiccando, ma anche dando sfoggio della sua particolare bellezza sui social, ormai diventati un’arma in più.

Valentina Vignali sexy, nuove foto per i fan

Sono stati tanti gli spostamenti registrati per la cestista nelle ultime settimane. È stata in America, lì dove il basket trova la sua patria soprattutto nello sport di strada, dove è possibile apprendere trucchetti e anche come difendersi dagli avversari. Poi, la Vignali si è fatta ritrarre al centro della Tour Eiffel per un weekend davvero di grande impatto a Parigi e ora, invece, è volata direttamente in montagna. In particolare, arrivano momenti di relax da una zona turistica di primo livello: Vignali hot sul Bormio, le foto diventano virali.

Un tuffo in mezzo alla montagna per lei, negli scatti postati si vede la bella Valentina in costume con lo sfondo della Valtellina per un particolare momento di relax che seduce i suoi sostenitori on line. La Vignali è sempre più decisa sui social, dove sono due milioni e mezzo i fan: un popolo di affezionati che porta così a far crescere una delle donne più influenti sul web e pronta sempre ad abbinare il suo volto a brand pubblicitari.

Una gita al Bormio che ha avuto l’effetto di sorprendere e discutere, partendo dalla cena a base di pesce passando per altre foto caricate sullo stesso profilo della Vignali. Ha svelato inoltre un particolare della sua vita: nel 2003 proprio nella palestra del Bormio giocò il Trofeo delle regioni, appuntamento imperdibile per gli adolescenti. Saltando avanti di vent’anni, ora godrà di questo momento di pausa estiva, poi si penserà ad altri appuntamenti mondani e non, pensando comunque ai prossimi impegni tra un ambito e l’altro.