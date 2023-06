West-Ham, multa in arrivo: esulta (in parte) la Fiorentina!

Non è stata leggera la mano del giudice sportivo dopo la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, una mazzata è arrivata per gli inglesi

Una coppa vinta a caro prezzo, quanto inflitto alla società inglese è una parziale soddisfazione per i tifosi viola. Una finale giocata in un clima infernale che di certo non ha fatto onore allo sport, quanto visto è stato davvero un pessimo spettacolo.

La finale di Conference League non è stata la migliore gara di sempre, soprattutto sul piano dell’ordine pubblico. I tifosi del West Ham hanno preso decisamente l’iniziativa, sfociando in atteggiamenti poco consoni e con un clima che di certo non ha favorito i protagonisti in campo.

Il lancio di oggetti a Biraghi e non solo è stato al vaglio degli organi di controllo dell’Uefa, una situazione del genere non dovrà più verificarsi. Quanto inflitto alla società inglese resta quasi esemplare, un monito per il futuro soprattutto sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza.

West Ham penalizzato, i dettagli

Il club inglese aveva già messo in conto una possibile mazzata dall’Uefa, che ha analizzato nel dettaglio non solo quanto successo nella finalissima ma anche ciò che è avvenuto già prima. La finale della Fiorentina però è stata la peggiore immagine da trasmettere ai ragazzi, il volto di Biraghi insanguinato la cartolina più brutta: stangata dell’Uefa al West Ham, multato di 50mila euro per il lancio di oggetti. Pena pecuniaria abbastanza corposa, considerando come gli organi di controllo siano storicamente poco propensi a questo tipo di sanzioni. Inoltre, vanno aggiunti altri 8mila euro per l’invasione di campo.

Non solo ciò per l’Uefa, è arrivato anche il divieto di vendita di biglietti per i tifosi del West Ham per le prossime due trasferte in Europa League. La squadra di Moyes potrebbe stare per due gare (su una partita si punta alla condizionale) senza tifosi al seguito, per evitare di ripetere quanto accaduto, cercando di frenare gli inutili bollenti spiriti inglesi. Decisione che consola in parte la tifoseria viola, che è rimasta colpita da quanto accaduto tanto che in molti avevano addirittura richiesto la vittoria a tavolino del trofeo.

La Fiorentina ha avuto sanzioni, però per quanto riguarda le precedenti semifinali. Le gare contro il Basilea hanno creato qualche grattacapo, le due squadre hanno avuto il divieto della vendita per una gara esterna ai propri tifosi, e così giocheranno il prossimo incontro europeo senza supporter al seguito, oltre ad aver ricevuto multe per 30mila euro (i viola) e 50mila euro.