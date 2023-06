Danilo Gallinari lascia i Boston Celtics: destinazione a sorpresa in NBA

Dal grande sogno al grande incubo nel giro di un anno: Danilo Gallinari sta già per salutare i Celtics, pronta una nuova maglia

Ad agosto compirà 35 anni, età che per uno sportivo non è definitiva ma certamente un bel crocevia. Danilo Gallinari però rischia di non riuscire nemmeno a scartare il regalo più bello.

Eppure un anno fa di questi tempi era tutto bellissimo: stava definendo tutti i dettagli per il matrimonio con Eleonora Boi, sua storica compagna che ha sposato a Cagliari. E poi stava per scendere in campo con l’Italia èper giocare le qualificazioni ai Mondiali 2023.

Ma soprattutto aveva coronato il suo sogno. Perché fin da ragazzino il suo obiettivo è stato uno solo: arrivare nella Nba e vestire la maglia dei Boston Celtics. Come ha spiegato più volte suo padre, l’ex professionista Vittorio, è sempre cresciuto con il mito di Larry Bird. Così fin da piccolo gli ha fatto seguire Boston anche se fino al 2022 nella Lega aveva sempre giocato come un avversario.

Boston era finalmente il posto giusto, dopo aver vestito le maglie di altre cinque squadre Nba con alterne fortune. In realtà però giocando contro la Georgia per le qualificazioni ai Mondiali 2023, ha subito la rottura del crociato al ginocchio sinistro, lo stesso che il capitano azzurro si era già distrutto nel 2013.

Fuori tutta la stagione, lo sapeva fin da subito e infatti è stato così. Per mesi ha lavorato duro, solo con lo scopo di rimettersi in sesto e riallacciare il nastro da dove si era interrotto. E la settimana scorsa aveva anche firmato il prolungamento del contratto con il suo attuale club, per una cifra vicino ai 7 milioni di dollari.

Danilo Gallinari lascia i Boston Celtics: resta in NBA, la destinazione è clamorosa

Tutto a posto quindi? In realtà no, perché nelle ultime ore dagli Stati Uniti è arrivata la bomba che cambia di nuovo tutto. Gallinari resterà a giocare effettivamente ad Est e non dovrà spostarsi nemmeno di molti. Ma passerà dal Massachussets alla capitale.

Come riporta il sito specializzato ‘The Athletic’ manca solo l’annuncio per uno scambio che cambierà la storia. Uno scambio a tre tra gli Washington Wizards, i Boston Celtics e i Los Angeles Clippers che modificherà i roster delle tre squadre.

I Celtics prenderanno Kristaps Porzingis coprendo la player option da 36 milioni per la prossima stagione mentre Malcolm Brogdon finirà ai Clippers lasciando i Celtics. Poi Amir Coffey, Marcus Morris e la scelta numero 30 al Draft (che era dei Clippers) agli Wizards. Ma nello scambio dovrebbe rientrare anche Gallinari, sempre a Washington, per liberare il salary cap dal suo ingaggio importante.

Per Porzingis, quarta scelta assoluta al Draft NBA 2015 per i New York Knicks ma spesso limitati dagli infortuni in carriera, un modo per rilanciarsi. A Washington ha dimostrato di di poter tornare quello che a 20 anni era sbarcato nelal Nba con ben altre ambizioni, con i Celtics punta al titolo. E Gallinari? Resta da capire se per i Wizards sia una scelta definitiva o solo di passaggio.