Infortunio Sinner, in vista di Wimbledon c’è una sola certezza

Il tennis italiano deve fare i conti con una vera e propria maledizione nel corso degli ultimi mesi. Ora i tifosi sono preoccupati.

La stagione del tennis italiano è alle prese con diverse difficoltà. Quella principale riguarda però i problemi fisici dei nostri azzurri, che, stanno letteralmente condizionando la loro carriera.

Conosciamo tutti la situazione di Matteo Berrettini, uscito quest’anno dalla Top 30 dopo una serie di infortuni e una condizione piuttosto approssimativa. C’è chi addossa le colpe alla sua compagna Melissa Satta ma la realtà dei fatti è che l’atleta romano è costantemente alle prese con problemi addominali e rischia di restare fermo ancora per molto tempo.

Nelle ultime ore è arrivata un’altra pesante batosta per il tennis italiano. Il numero uno azzurro, il giovane talento altoatesino Jannik Sinner è uscito infortunato dai Quarti di Halle contro il kazako Bublik. Dopo aver accusato un problema fisico all’inizio del primo set Jannik ha continuato ma si è ritirato sul risultato di 5-7;0-2 in favore dell’avversario. Una chance persa visto che, nel prestigioso torneo di Halle, Sinner era uno dei favoriti per la vittoria finale del torneo.

Sinner, piovono le critiche sull’azzurro

Sinner è senza dubbio uno dei talenti generazionali più interessanti, probabilmente il principale nel nostro paese, ma è anche quello più sfortunato. Sono ormai dodici mesi che il tennista è alle prese con costanti infortuni che condizionano la sua giovanissima carriera. Jannik è comunque numero 8 al mondo ma nonostante ciò è vittima di costanti critiche. Oltre alla sfortuna degli infortuni Sinner deve fare i conti con gli ‘haters’, i cosiddetti tifosi che non vedono l’ora di contestare, soprattutto mediante il web.

Subito dopo la sconfitta contro Bublik sono piovute le contestazioni ai danni dell’azzurro. Da un lato c’è chi addirittura ha messo in dubbio l’infortunio di Jannik, affermando che era solo un modo per non accettare la sconfitta, e dall’altro c’è chi ha criticato a priori la prestazione dell’azzurro. Sinner deve fare i conti con gli haters, un problema che ormai condanna da tempo tutti i tennisti italiani, non solo Jannik ma anche Lorenzo Musetti e appunto Matteo Berrettini.

Sono ore di ansia per Jannik e per i suoi tifosi perchè c’è preoccupazione sulla reale entità del problema fisico. Mancano pochi giorni a Wimbledon e Jannik è uno degli uomini più attesi. C’è chi spera che sia un forfait solo precauzionale, ma manca poco al principale torneo su erba e i tifosi di Sinner sperano di vederlo senza problemi in campo.