Scontro totale: bufera Fiorentina-Juve sul mercato

Si prospetta un vero e proprio scontro totale, in questa sessione di calciomercato estivo, che vede come protagoniste la Fiorentina e la Juventus. Entrambe, infatti, sono interessate ad un calciatore che piace e non poco

E’ ancora sfida tra Fiorentina e Juventus. Questa volta, però, la battaglia si gioca in ottica calciomercato dove tutte e due le squadre hanno individuato un giocatore che potrebbe fare al caso loro. La situazione non è affatto delle più semplici visto che l’atleta in questione è ancora molto indeciso su quale possibile offerta accettare.

La cosa certa è che, secondo quanto riportato da alcune fonti locali, l’obiettivo dello stesso è quello di ritornare quanto prima nel campionato di Serie A dove si è espresso ad alti livelli con un’altra maglia di un’altrettanta società calcistica. Nelle prossime settimane si potrà avere qualche informazione in più sul suo possibile trasferimento.

A quanto pare non ci sono dubbi sul fatto che Nicolò Zaniolo stia spingendo per ritornare in Italia. Dopo sei mesi la sua avventura in Turchia, con la maglia del Galatasaray potrebbe considerarsi chiusa. Il suo club di appartenenza è disposto anche a cederlo (dopo averlo acquistato ad una cifra più che ridotta dalla Roma), ma non ha alcuna intenzione di farlo in prestito con diritto di riscatto.

Fiorentina e Juventus, sfida sul mercato per la stella della nazionale

O cessione definitiva oppure non se ne farà assolutamente nulla per Zaniolo: le squadre interessate sono state avvisate. I club in questione sono proprio quelle citate in precedenza. Nel caso in cui la dovessero spuntare i viola per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo aver effettuato qualche anno nelle giovanili dei gigliati. Il patron Commisso potrebbe regalare al suo allenatore il classe ’99.

Anche se, a dire il vero, la favorita numero uno per la sua acquisizione sarebbe proprio la ‘Vecchia Signora’. Non è affatto un mistero che i bianconeri siano fortemente interessati al costo del suo cartellino, lo stesso che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente fuori la portata della società bianconera che intende chiedere un po’ di sconto dai turchi. Anche se l’opzione, a questi ultimi, non piace particolarmente.

Negli ultimi match è ritornato in Nazionale dopo che era mancato per un bel po’ di mesi dalla lista dei convocati del ct Roberto Mancini. Ora, come riportato in precedenza, vuole ritornare in Italia per giocarsi le sue chance in un altro club.