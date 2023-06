Tennis, mini abito in mezzo al verde: ha fatto strage di cuori

La bella 33enne toscana, Corinna Dentoni, ormai fuori dalle scene del circuito professionistico, spadroneggia sui social: shooting da urlo

Era una delle promesse del tennis italiano. Dopo gli ottimi risultati raggiunti a livello Juniores – finalista nel doppio agli Australian Open del 2005 – l’approdo al professionismo le aveva dischiuso le porte di un futuro che, secondo tutti gli addetti ai lavori, sarebbe dovuto essere luminosissimo. Le cose non sono andate esattamente come sperato, anche a causa di scelte sbagliate che la stessa atleta ha poi tranquillamente ammesso anni dopo: la carriera nel circuito WTA ha avuto il momento di massimo splendore nel giugno del 2009, quando raggiunse la posizione numero 132.

In mezzo, prima e dopo, 9 tornei ITF messi in bacheca, e ben 4 ritiri con altrettanti tentativi di tornare in campo. Con risultati la maggior parte delle volte deludenti. L’ultima volta la tennista toscana ci ha provato nel febbraio scorso quando, grazie ad una wild card fornita dagli organizzatori, è scesa in campo nel W25 Santo Domingo2: sconfitta in due set dalla statunitense Price, la 33enne sembra aver detto definitivamente ‘basta’. Del resto la bella azzurra aveva già ottenuto i suoi riscontri nella parallela carriera nel mondo della moda, del glamour, dei social, che l’ha portata ad avere un’ottima popolarità. Facile, direbbe qualcuno, considerando la sua innegabile bellezza.

Corinna Dentoni, straordinaria nella sua semplicità

Eccola, Corinna Dentoni, nella sua ormai non nuova versione di stella dei social media e di membro della folta colonia di tenniste, od ex tali, che stanno spopolando sul web. Già in buona compagnia nella categoria di quelle che hanno sostanzialmente appeso la racchetta al chiodo per dedicarsi ad altro – la straordinaria Susanna Giovanardi ne è un esempio, ma possiamo anche citare la ‘bollente’ Sofya Zhuk – la compagna dell’ex calciatore Massimo Brambati sembra nata per lo shooting. Per la condivisione di scatti un cui la sua sensualità e il suo fascino bucano davvero l’obiettivo.

Tanto su un campo da tennis, quanto in costume (la toscana vive almeno 6 mesi l’anno in quel di Miami, facendo la spola con la Sardegna), quanto passeggiando tra i campi fioriti pubblicizzando una marca di cioccolato, Corinna condivide sui social quasi ogni momento della sua vita quotidiana. Con risultati invidiabili, per l’occhio e per il numero di like, nonché di commenti di apprezzamento, che riesce a scatenare.

Su Instagram il contatore dei followers dice 90 500: un numero in costante aumento per una donna che, a parte qualche rimpianto per quello che sarebbe potuto essere e non è stato in campo tennistico, non avrebbe potuto chiedere di meglio dalla vita.