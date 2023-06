Brozovic: l’Al-Nassr lo aspetta, è ora dei saluti

Questione di ore e Marcelo Brozovic saluterà l’Inter. La cessione del centrocampista croato è ormai realtà, le sirene arabe si concretizzano in una proposta irrinunciabile per il giocatore così come per il club nerazzurro. L’Al-Nassr mette sul tavolo delle trattative 23 milioni di euro che verosimilmente soddisfano a pieno la richiesta dell’Inter; Brozovic percepirà uno stipendio pari a 20 milioni di euro a stagione.

Otto anni e mezzo di “Epic Inter”

Otto anni e mezzo. 330 partite. 25.131’ minuti giocati con 31 reti realizzate, 43 assist e 5 trofei ottenuti. Con la maglia numero 77 Marcelo Brozovic ha contribuito a scrivere la storia moderna dell’Inter. Arrivato nel gennaio del 2015 dalla Dinamo Zagabria il croato è stato per un lungo periodo visto come un’incognita dal punto di vista caratteriale. Il rapporto con la tifoseria nerazzurra fatica a decollare, istigatore per natura Brozovic difficilmente rilascia dichiarazioni ma trova ugualmente il modo di rispondere alle provocazioni. Applaude ai fischi e da del filo da torcere in campo e fuori. La svolta tecnica arriva con Spalletti in panchina. Il tecnico di Certaldo studia a lungo le qualità del centrocampista, gli cambia ruolo e scopre un talento sopraffino. Il posto in cabina di regia è suo e diventa intoccabile anche con Conte e Inzaghi alla guida. Brozo diventa partita dopo partita sempre più “Epic”, la tifoseria si ricrede e gli giura amore.

L’apice di questo amore arriva in quel di Istanbul quando il croato indossa al braccio la fascia da capitano nella notte più importante. Si conclude così la storia tra Brozovic e l’Inter, con un ruolo da protagonista ambito, ottenuto e soprattutto meritato durante la finale di Champions.

L’addio a Brozo fa accelerare il mercato in entrata

Mentre i tifosi si scatenano sui social per salutare il centrocampista, la dirigenza dell’Inter chiede rapidità.

L’offerta proveniente dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo consentirebbe ai nerazzurri di accelerare sul mercato in entrata. Il duo Ausilio-Marotta conta di chiudere l’operazione per il centrocampista già nella giornata di domani. Con la proposta di 23 milioni di euro proveniente dall’Arabia Saudita il Barcellona resta fuori dalla contesa. Il club spagnolo aveva palesato l’interesse per Brozovic, ma concretamente la proposta non è mai giunta al club nerazzurro.

La partenza di Brozovic in automatico favorirebbe l’arrivo di Davide Frattesi all’Inter. La società di Zhang è infatti in vantaggio rispetto alle altre contendenti del centrocampista, e l’operazione in uscita consentirebbe di mettere nero su bianco la trattativa. In tal senso la giornata decisiva per l’operazione Frattesi-Inter sarà mercoledì, con Carnevali pronto ad ascoltare ancora una volta la proposta interista.