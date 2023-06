Jannik Sinner, la soluzione è estrema. è l’ultima “speranza”

Il giovane talento del tennis italiano Jannik Sinner continua a fare discutere. E c’è chi davvero esagera.

Dopo un buon inizio di stagione il numero uno italiano Jannik Sinner è tornato a convivere con i soliti problemi. L’ultimo anno sembra una sorta di maledizione per l’atleta altoatesino.

E pensare che l’inizio del 2023 era stato abbastanza proficuo. La vittoria in un torneo a Montpellier, una finale 1000 sul cemento americano e l’azzurro tornato in Top Ten. Attualmente Jannik è numero 8 delle classifiche mondiali e questa, è forse, l’unica buona notizia dell’ultimo periodo. Sinner era impegnato questa settimana in Germania, sull’erba dello storico torneo di Halle, ed ha vissuto l’ennesimo problema fisico.

Primo set dei Quarti di finale contro il kazako Bublik, un match che vedeva il nostro azzurro abbastanza favorito. Sinner ha avuto un problema muscolare, l’ennesimo della sua carriera, ma nonostante ciò ha continuato a giocare. Jannik c’ha provato, ha recuperato un break di svantaggio, ma alla fine è stato costretto al ritiro. L’azzurro ha dato ufficialmente forfait sul risultato di 7-5;2-0 per Bublik, avanzato cosi alle semifinali. Ed è un vero peccato perchè il calendario era tutt’altro che impossibile ed Halle è un torneo di grande storia.

Da qui c’è chi ha criticato l’azzurro e chi invece ha parlato di sfortuna, una sfortuna che da mesi sta perseguitando i tennisti italiani. Tra questi c’è senza dubbio l’ex tennista Paolo Bertolucci, molto attivo sui social per commentare quello che succede nel tennis nostrano.

Ma un salto a Roma per farsi benedire? Cosa ne dici @janniksin ? — paolo bertolucci (@paolobertolucci) June 23, 2023

Jannik Sinner, il consiglio di Paolo Bertolucci sorprende tutti

Attraverso il proprio account Twitter Paolo ha consigliato (tra il serio e il faceto) al tennista di andare a Roma per farsi benedire. L’azzurro ha anche taggato Jannik per sottolineare che la sua voleva essere comunque una battuta, ma di conforto verso un connazionale per cui fa il tifo. Sinner è alle prese con un vero e proprio incubo in questa stagione, costantemente con problemi fisici.

Per Sinner è una situazione preoccupante, soprattutto a ridosso di un impegno storicamente importante come Wimbledon, il terzo torneo del Grande Slam della stagione che si terrà sull’erba londinese. Sinner è tra i primi dieci al mondo e, visto i Quarti di finale dello scorso anno, viene considerato come uno dei possibili outsider per la vittoria finale.

Il favorito, manco a dirlo, è il campione in carica Novak Djokovic, ma c’è più di uno che crede alla sorpresa azzurra e Sinner può farcela, ovviamente condizioni fisiche permettendo.