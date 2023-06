Ferrari, che colpaccio: Vasseur ce l’ha fatta

Vasseur annuncia di aver messo a segno un colpo importante per il futuro della Ferrari in F1: il team principal è al lavoro per una svolta

Il Gran Premio del Canada della scorsa settimana ha mostrato qualche segnale incoraggiante da parte della Ferrari, che era stata competitiva nelle prove libere e che ha avuto buon ritmo anche in gara. Purtroppo, le pessime qualifiche hanno condizionato il risultato finale di Charles Leclerc (quarto) e Carlos Sainz (quinto).

Ma Montreal ha detto la verità sulla SF-23? La pista canadese non è particolarmente impegnativa per quanto riguarda il consumo delle gomme, noto problema della macchina italiana. Bisognerà attendere le prossime gare per capire se ci siano stati davvero dei miglioramenti oppure se quello in Québec sia stato solamente un caso isolato.

Dalla scuderia di Maranello è trapelato abbastanza entusiasmo per le performance avute nell’ultimo weekend, però bisogna aspettare i prossimi gran premi a Spielberg e Silverstone per farsi un’idea più chiara. In ogni caso, vincere il titolo di F1 nel 2023 è qualcosa di impossibile. L’obiettivo è battere Aston Martin e Mercedes, oltre che preparare il 2024 al meglio.

Ferrari F1, annuncio importante di Frederic Vasseur

In questi mesi Frederic Vasseur sta lavorando intensamente per riorganizzare al meglio la squadra e migliorarla con nuovi innesti. Il team principal della Ferrari sta provando a pescare ingegneri soprattutto dalla Red Bull, che negli ultimi anni è il punto di riferimento della F1. I tecnici della scuderia di Milton Keynes fanno gola a tutti.

Vasseur in occasione dello scorso GP del Canada ha confermato che sta portando avanti la sua campagna acquisti e ha annunciato l’ingaggio di un ingegnere di alto livello: “Cambiare rotta in F1 – ha detto a Sky Sports – non è qualcosa di facile e rapido. Per ingaggiare qualcuno servono anni. Qualche settimana fa ho preso un top che arriverà solo nel 2025. È necessario muoversi adesso“.

Considerando i contratti in essere e il gardening leave (periodo che deve passare prima che un tecnico possa lavorare per un’altra scuderia), non è semplice assicurarsi in breve tempo le migliori menti della Formula 1. Non basta chiamarsi Ferrari e non basta offrire tanti soldi. Inoltre, quasi tutte le squadre hanno sede in Inghilterra e firmare per la Rossa significa trasferirsi a Maranello, dunque fare anche un cambiamento di vita.

La Red Bull sta perdendo alcuni ingegneri di rilievo, però nel frattempo sta anche cercando di crescere nuove figure in grado di non farli rimpiangere. Chi è in vetta è da sempre oggetto di “scippi” dalla concorrenza e deve farsi trovare pronto.