Inter, via un altro big: affare in chiusura, i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi perderà un altro big, dopo la finale di Champions League gli addii stanno cominciando a moltiplicarsi

Il club nerazzurro cederà un nuovo top player la necessità di fare cassa è tale per una società che dovrà alleggerire necessariamente i conti. Una operazione che è ormai in dirittura d’arrivo, è attesa solamente l’ufficialità.

La finale di Champions è stato il punto finale per il ciclo dei nerazzurri, una nuova squadra sarà quella da consegnare in mano al tecnico Simone Inzaghi. Non sarà facile riformare un team vincente. L’Inter registra una nuova cessione, ormai è tutto pronto per ufficializzare questo altro colpo in uscita.

La situazione nerazzurra sta diventando ormai intricata sul fronte delle partenze, c’è chi è andato via a costo zero come Skriniar e Dzeko, senza dimenticare chi tornerà alla base come Lukaku e difficilmente farà nuovamente a San Siro. Nel frattempo, la società incasserà un’ottima plusvalenza per un altro big in partenza.

Inter, si avvicina la cessione di Brozovic: i dettagli

L’affare è in ballo da qualche giorno, ora sembrano esserci tutti i presupposti per concretizzarlo. Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter manca ormai poco per l’ufficialità, considerando l’ottima opportunità sul fronte del bilancio per Beppe Marotta. Cedere un big in questo momento è una soluzione necessaria, la cifra che arriverà nelle casse non poteva essere rifiutata in alcun modo. Brozovic all’Al Nassr, operazione da 24 milioni di euro per il croato.

Tanti soldi per un trentenne che era stato messo da tempo nella lista dei partenti e guadagnava qualcosa come sei milioni e mezzo l’anno. Il rapporto con Simone Inzaghi non era dei migliori, già da mesi aveva previsto una sua partenza. Arrivato nel gennaio del 2015, quella di Brozovic è una cessione particolarmente pesante per le casse nerazzurre, garantendo una forte plusvalenza. Il calciatore croato andrà a giocare nel calcio arabo, l’ingaggio da venti milioni di euro per tre anni era difficile da rifiutare.

Brozovic insieme a Ronaldo, da avversari in Serie A nei tanti scontri tra Juve e Inter al diventare compagni nell’Al Nassr. Non è l’unico campione arrivato a dare un supporto a CR7 per la prossima stagione, basti pensare all’ingaggio di Ziyech dal Chelsea, per poi passare anche al fronte panchina. Mandato via Rudi Garcia, l’attenzione resta rivolta alla Serie A, anche dopo qualche eccellente rifiuto nei giorni scorsi.