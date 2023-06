Schumacher, evento da brividi: stavolta non sarà con la Ferrari

Nell’unico weekend di pausa del calendario della Formula 1 a Luglio, ci sarà un grande evento che vedrà protagonisti numerosi campioni del motorsport

Luglio sarà il mese della Formula 1. Mentre la MotoGP si ferma per un mese di pausa, in F1 saranno ben quattro i Gran Premi in programma, tutti in Europa, in Austria, Gran Bretagna, Ungheria e Belgio. Un calendario fittissimo che precederà il mese di stop estivo con la ripresa prevista a fine agosto a Zandvoort, in Olanda, in casa di Max Verstappen.

Il pilota della Red Bull sta dominando il Mondiale in corso e si avvia al terzo titolo consecutivo, supportato da una monoposto perfetta e troppo superiore in pista sulle rivali, ampiamente distanti da un Verstappen vincitore di 6 delle 8 gare fin qui disputate.

Da grande appassionato di motori qual è, Max non si perderà sicuramente l’evento in programma tra il 14 e il 16 luglio prossimo, nell’unico weekend di pausa della Formula 1. In quei giorni si terrà l’edizione 2023 del Festival di Goodwood, una tre giorni di gare ed esposizioni di auto storiche sull’omonimo circuito della Contea del West Sussex.

Mick Schumacher protagonista a Goodwood: l’evento dedicato al padre

Come da tradizione anche la Formula 1 sarà presente a Goodwood con una serie di eventi dedicati alle monoposto che hanno gareggiato nelle scorse edizioni dei Mondiali. Tra queste, ce ne sarà una quest’anno, guidata in passato da Michael Schumacher.

Non si tratta però di una Ferrari, monoposto con la quale l’indimenticato pilota tedesco ha vinto cinque Mondiali a inizio millennio, bensì della Mercedes W02 con la quale Michael ha gareggiato nel Mondiale 2011, il penultimo della sua carriera nel quale Schumi non ottenne vittorie, podi, pole position o giri veloci.

A guidare la Mercedes W02 del 2011 sarà il figlio di Michael Schumacher, Mick, ora terzo pilota della scuderia tedesca dopo il biennio con la Haas, conclusosi non senza polemiche per il rapporto piuttosto burrascoso con il team principal Gunther Steiner.

“Sarà spettacolare guidare la W02 di mio padre – si legge nelle dichiarazioni di Mick riprese da Formula Passion – Le emozioni saranno molte. Ho guidato una delle sue Benetton e alcune delle sue Ferrari. Questa sarà la prima volta con una sua Mercedes. Ne uscirò con un grande sorriso sul volto.”

E non potrebbe essere altrimenti. Indubbiamente sarà un momento emozionante per Mick e i tanti tifosi che non hanno di certo dimenticato il grande Michael. A riguardo, per quelli della Ferrari, resta indimenticabile quanto avvenuto a margine del GP del Mugello 2020 quando Mick si mise al volante della Ferrari F2004, l’ultima iridata guidata da Schumi.