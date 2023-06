Tennis: game, set, match: la foto in bikini vince il torneo dei like

La bella toscana infiamma Instagram con una seire di selfie da capogiro: la palma della più sensuale è tutta sua

Percorsi diversi, storie differenti, forse anche talenti distinti: per lo meno a giudicare dalla carriera intrapresa nel mondo dei grandi, quello del circuito professionistico. Le tre atlete azzurre sono però accomunate da uno stesso tratto distintivo: la bellezza. Camila Girogi, Susanna Giovanardi e Corinna Dentoni sono tra le tenniste – o ex tali, considerando i lunghi periodi di inattività delle ultime due – più apprezzate sul web. Merito di un’attività social che ha contribuito enormemente alla loro popolarità.

Solo limitatamente alla quasi 34enne nativa di Pietrasanta, la storia è piena di particolari curiosi. Dopo aver raggiunto la posizione numero 132 del ranking nel giugno del 2009, all’età di 20 anni, l’atleta azzurra ha poi avuto un netto calo prestazionale e anche di motivazioni. Dopo aver annunciato il ritiro per tre volte, e in altrettante occasioni è poi puntualmente tornata a calcare i campi del suo sport preferito, la toscana si è progressivamente ritirata dalle scene.

Scendendo in campo ufficialmente per l’ultima volta nel febbraio di quest’anno, quando fu ammessa direttamente nel tabellone principale grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori del torneo ITF di Santo Domingo W25, la tennista si sta dedicando anima e corpo alla vita privata. E alla cura della sua immagine, grazie alla quale sta diventando popolarissima: bella forza, direbbe qualcuno, considrando che Madre Natura sembra davvero aver avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti.

Corinna Dentoni over the top: bellissima

Già protagonista sui social con tanti scatti che la ritraggono il più delle volte in pieno relax nella Miami che ha adottato ormai come sua seconda casa, l’attuale compagna di Massimo Brambati – ex calciatore di Serie A, oggi procuratore – ha mandato letteralmente in tilt il web. Merito di uno shooting che ha catalizzato l’attenzione dei già numerosissimi fans, peraltro in continua crescita. Sempre su Instagram, tanto per citare uno dei social media, ma non il solo, in cui è attivissima Corinna, se ne contano già oltre 90mila.

Siloutte perfetta, corpo da favola, sorriso semplice ma ammaliante. E, in generale, un’armonia che non può lasciare indifferenti. Tutto questo è ciò che trasmette la tennista toscana, portatrice di una bellezza se vogliamo sui generis.

Forse Corinna non avrà le forme di Susanna Giovanardi; non avrà il viso angelico di Camila Giorgi o la sensualità mediterranea di una Lola Marandel, tanto per citatre una bellezza tennistica dei vicini francesi, ma fa comunqueil pieno di like, spopolando sui social come una vera regina.