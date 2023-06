Addio Juventus: rescissione e firma rossonera

Nuova svolta nel calciomercato della Juventus con un giocatore pronto a salutare i bianconeri con la rescissione di contratto.

In casa Juventus è tempo di cambiamenti con i bianconeri pronti a salutare un calciatore che sarebbe vicino dal chiudere il proprio rapporto con la squadra in maniera consensuale.

La penalizzazione di 10 punti inflitta nel campionato appena concluso, non ha permesso alla Juventus di qualificarsi alla prossima Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno quindi disputare la Conference League senza avere gli introiti derivanti dalla massima manifestazione continentale. Un brutto colpo per il la Juventus, ora al lavoro per cercare di contenere i costi della rosa ed essere allo stesso tempo competitiva per la lotta allo scudetto. In questo senso va vista la prossima rescissione con un esubero.

Calciomercato Juventus, arriva la rescissione di contratto

Stando a quanto affermato da Globo.com, la Juventus sarebbe pronta a rescindere il contratto con Arthur, centrocampista brasiliano, tornato in bianconero dal prestito al Liverpool.

Arrivato alla Juventus nel 2020 dal Barcellona, il giocatore non è mai riuscito ad imporsi nella squadra bianconera, venendo spesso relegato in panchina. Il brasiliano è passato poi lo scorso anno al Liverpool dove, sia per questione di infortuni che di scelte di Klopp, non ha mai visto il campo con la prima squadra se non per un breve sprazzo in Champions League. Un crollo verticale per la carriera del mediano brasiliano che era considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Ora per il classe 1996 si aprono le porte di una nuova esperienza con alcune squadre che sono sulle sue tracce. Arthur dovrà prima trovare un accordo per liberarsi del contratto con la Juventus che vuole risparmiare sul suo pesante ingaggio. Le parti dovrebbero incontrarsi tra pochi giorni per definire la rescissione di contratto dell’ex Gremio che dovrà avere una buonuscita prima di trovare una nuova sistemazione.

Sulle tracce del calciatore brasiliano c’è anche il Brighton di Roberto De Zerbi che però non sembra deciso ad affondare il colpo per assicurarsi il cartellino del giocatore della Juventus. Al momento la possibilità più concreta è rappresentata da un ritorno in patria per Arthur. Il Flamengo infatti sarebbe fortemente interessato al suo cartellino e vorrebbe riportare il giocatore in Brasile per provare a riportarlo ai livelli di quando era al Gremio ed aveva attirato l’attenzione di tutte le big europee.