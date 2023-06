Antonella Fiordelisi da urlo: lo scatto in barca infiamma Instagram

Anche Antonella Fiordelisi inaugura l’estate alla grande, la showgirl e influencer in forma clamorosa in costume: che spettacolo

Ci ha regalato grandissime emozioni nel corso dell’anno con l’avventura al Grande Fratello Vip che per lei ha sancito un notevole successo nei confronti del pubblico. Ora, continua a fare lo stesso sui social, con una estate nella quale sarà di certo tra i volti al femminile più cliccati in assoluto. Antonella Fiordelisi, con il suo fascino, non passa certo inosservata.

Nella Casa di Cinecittà, Antonella si è consacrata definitivamente come una delle presenze principali nel mondo dello spettacolo. Era già piuttosto famosa prima, grazie a una bellezza non comune, che l’aveva fatta risaltare sul web e che l’aveva resa un nome appetibile per le cronache di gossip. Adesso, l’ex promessa della scherma italiana è in trampolino di lancio verso la celebrità assoluta come modella, influencer, showgirl. E il seguito in costante aumento sui social (oltre un milione e mezzo di followers su Instagram) ne è una ulteriore dimostrazione.

Al GF Vip, Antonella ha non solo raccolto consensi e complimenti, ma ha anche trovato l’amore, con la relazione con Edoardo Donnarumma che va a gonfie vele. Le recenti voci di crisi sono state prontamente smentite, la coppia prosegue felice e in armonia. E Antonella è talmente radiosa che dalle sue foto lo si nota immediatamente.

Antonella Fiordelisi, mare a perdifiato ma lei è ancora più sensazionale: il bikini è una esplosione seducente

Anche per lei, come detto, inizia una estate da protagonista indiscussa. E come inaugurare la bella stagione se non, finalmente, con un bel bagno in costume? Per farlo, ha scelto ovviamente il mare di casa, quello della Costiera Amalfitana. La 25enne mette in mostra nei suoi scatti paesaggi e panorami da sogno, oltre che una mise in bikini a dir poco da urlo.

In barca, la sua silhouette sinuosa e incontenibile, ormai riconoscibile alla stregua di un marchio di fabbrica, risalta come non mai. La visione che attira gli sguardi di tutti è quella della vertiginosa scollatura, dettaglio che contribuisce ad alzare le temperature a più non posso. Applausi a scena aperta per Antonella, i sostenitori si sprecano in commenti entusiasti e nella solita pioggia di like. L’impressione è che con scatti del genere Antonella sarà davvero una delle bellezze maggiormente capaci di accendere la fantasia di tutti.