Sinner in campo a Wimbledon? Il verdetto è arrivato

Dopo giorni di apprensione per i fan di Sinner è arrivata la decisione definitiva su Wimbledon: cosa farà il campione azzurro

Giorni di grande ansia e tensione per gli appassionati di tennis. Soprattutto per quelli del Bel Paese. Wimbledon 2023 è ormai dietro l’angolo, ma alcune situazioni tengono ancora con il fiato sospeso i fan dei nostri giocatori più forti. Qualche problema fisico di troppo sta infatti trasformando questa vigilia di Wimbledon in una vera agonia per i numeri uno d’Italia. Soprattutto per Jannik Sinner, reduce dal ritiro ai quarti di finale di Halle. Le sue condizioni preoccupavano, e non poco, tutti gli appassionati.

Quando l’altoatesino ha issato bandiera bianca, nel corso del match con il kazako Alexander Bublik, nei quarti di finale dell’ATP 500 di Halle, per una contrattura alla coscia sinistra, il battito del cuore si è fermato per qualche secondo, per tutti i suoi fan. Alla vigilia del torneo più importante dell’anno, un problema fisico di questo tipo non era proprio quello che ci si potesse augurare.

Una contrattura alla coscia poteva far presagire problemi di grave entità, far scattare un campanello d’allarme serio per il tennista numero uno d’Italia, reduce tra l’altro da un periodo non proprio fortunato dal punto di vista del rendimento sul campo. Gli ultimi aggiornamenti hanno però tolto ogni dubbio. Sinner ha sciolto le riserve: salvo clamorose sorprese, il verdetto sulla sua partecipazione a Wimbledon è ormai stato emesso.

Sinner a Wimbledon, arriva il verdetto: l’annuncio del campione

Gli esami hanno fortunatamente scongiurato il pericolo di un problema fisico più grave. Sinner non è ancora al cento per cento della condizione, ma non ha accusato un problema serio. Probabilmente si è fermato in tempo, evitando di forzare sulla coscia malmessa. E proprio per questo motivo a Londra ci sarà.

È arrivata anche l’ufficialità, con gli appassionati di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo: Jannik è pronto a vestire nuovamente di bianco per scendere in campo nel torneo più affascinante dell’anno. Lo stesso tennista sui social ha ammesso: “Non è mai facile ritirarsi, ma dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo in quel momento. Dopo alcuni giorni di riposo e consultando il mio medico sono felice di condividere con voi che sarò pronto per Wimbeldon“.

Da difendere, tra l’altro, anche il prestigio dell’importante quarto di finale raggiunto lo scorso anno, grazie anche allo storico match degli ottavi vinto contro Carlos Alcaraz.

Un risultato di prestigio che non pesa però sulle sue spalle. Nel 2022 lo Slam inglese non ha infatti consegnato punti nel ranking ai giocatori. Quest’anno ripartiranno dunque tutti da zero, senza dover difendere nulla e con l’opportunità di guadagnare un bel bottino in grado di cambiare completamente il volto della propria classifica.

Una motivazione in più per Jannik, dopo la delusione, ancora cocente, del Roland Garros, l’ultimo Slam fin qui disputato, in cui ha perso a sorpresa al secondo turno contro il tedesco Altmaier. Sull’erba dell’All England Club Sinner ha tutto per rifarsi. Anzi, può dare finalmente la svolta a una stagione che deve ancora prendere una direzione definitiva.