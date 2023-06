L’Inter spiazza tutti: ecco l’erede di Onana

L’Inter sorprende i suoi tifosi e scuote il mercato in merito al possibile erede da parte di André Onana

Non è affatto un mistero che il portiere camerunense, Andrè Onana, sia entrato nel mirino di parecchi top club. In particolar modo quelli di Premier League che osservano, con molta attenzione, la sua situazione. Non è affatto da scartare l’ipotesi che, dopo solamente un anno, l’estremo difensore possa lasciare Milano. Le offerte, infatti, si intensificano sempre di più per lui.

La società nerazzurra è pronta a valutarle ed, allo stesso tempo, prendere una decisione importante. Nel caso in cui si dovesse concretizzare un suo possibile trasferimento allora la dirigenza non vuole assolutamente farsi trovare impreparata. Ed è per questo motivo che avrebbe individuato il nome del suo possibile erede, pronto a difendere la porta dei nerazzurri.

Inter, trovato l’erede di Onana? La dirigenza ci pensa

Manchester United (con l’addio certo di De Gea) e Chelsea (addii di Mendy e Kepa) pensano seriamente ad Onana. La sua valutazione attuale circola tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Una cifra per nulla impossibile per le inglesi che, a quanto pare, possono permettersi di spendere tale somma. Allo stesso tempo, però, l’Inter non sta di certo a guardare ed è pronto a piazzare il colpo per il sostituto.

In questo caso si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Serie A da parte del calciatore. Anche se la sua esperienza è stata tutt’altro che indimenticabile. I tifosi della Fiorentina lo ricordano, più che altro, per i suoi errori che per i suoi salvataggi in porta. Con il passare degli anni, però, è migliorato moltissimo. Stiamo parlando di Alban Lafont, estremo difensore del Nantes (team che ha affrontato la Juventus in Europa League).

Una sola stagione, quella 2018-2019, del calciatore francese nel nostro Paese. Condita da 34 presenze e ben 40 reti incassate. Poi il ritorno nella sua patria (dopo essere cresciuto ed aver esordito nel Tolosa). Il calciatore ha acquisito una maturità tale ed importante per poter iniziare una nuova ed interessante sfida. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno.

Secondo quanto riportato da fonti vicini al club transalpino le sue intenzioni non sono affatto quelle di rinnovare. Ed è per questo motivo che l’ad Beppe Marotta potrebbe piazzare il colpo e regalare al tecnico Inzaghi il calciatore. Con una cifra che si potrebbe avvicinare anche ai 10 milioni di euro (approfittando proprio della scadenza tra un anno).