Tennis, bikini indimenticabile: l’ha fatto di nuovo

La sensualissima 23enne, Susanna Giovanardi, manda in tilt il suo account Instagram con una foto in bkini che è già diventata un cult per i suoi fans

Semplicemente illegale. E stavolta non usiamo il termine in preda magari ad un’eccessiva esaltazione per la sua bellezza, per la quale comunque l’aggettivo calza a pennello. La fantastica tennista azzurra, che aveva pubblicato una foto cancellata dagli amministratori di Instagram, ha deciso comunque di ripubblicarla. Non poteva accettare, la bella 23enne, che i suoi fans non prendessero visione di cotanta sensualità, accompagnata da forme da urlo e da un fascino che si addice tranquillamente anche al grande schermo.

Non stiamo parlando di cinema così, tanto per caso. Uno degli ultimi shooting di Susanna Giovanardi l’hanno vista dominare il red carpet allestito per l’occasione ai piedi della scalinata di Trintà dei Monti, nella storica Piazza di Spagna a Roma. L’occasione, giusto qualche giorno fa, si era posta per la première del film Mission Impossible 7, che sarebbe stato poi proiettato in anteprima all’Auditorium della Capitale.

Per gentile concessione degli organizzatori dell’evento, Susanna ha posato e sfilato al centro della piazza, come se fosse una star della pellicola. Parecchi degli astanti avranno davvero pensato che la bionda, nativa proprio di Roma, facesse parte del cast del film. Non ci sarebbe nulla di strano, considerando lo straordinario successo riscosso.

Bikini da urlo e corpo da favola: Susanna domina la scena

Eccola, l’istantanea che era sparita dal suo account. Forse qualsiasi commento potrebbe essere superfluo. Mentre alcune delle sue ‘rivali’ – parliamo di tutte quelle tenniste, magari qualcuna nemmeno più in attività – che condividono i contenuti sui social media hanno bisogno di quel tocco di malizia in più, o di una scollatura più vertiginosa del solito, o di un completo intimo di pizzo per attirare l’attenzione, Susanna è straordinaria nella sua semplicità. E naturalezza.

Bikini di stampo floreale, nemmeno troppo ‘spinto’, sguardo rivoto altrove e….account che prende fuoco. Già, perchè lo shooting ha riscosso un successo davvero clamoroso.

La bellissima ex campionessa italiana all’età di 12 anni sta lentamente ma inesorabilmente diventando la regina assoluta nella speciale categoria, molto affollata negli ultimi mesi, delle tenniste baciate dalla generosa man di Madre Natura. Il numero di followers, già pari a 87mila, è in costante ascesa. Così come la sua popolarità.

Che sia dalla suggestiva Capri, da cui ha posato in costume nella foto ‘proibita’, o dalle limpide acque di Formentera, o in mezzo alle storiche bellezze senza tempo della sua città natale, Susanna domina la scena. Scommettiamo che tra qualche mese, o anno, ce la ritroviamo assoluta protagonista dello star system?