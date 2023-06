Dal bianconero al nerazzurro: svolta Inter

Da un passato bianconero fino ad arrivare al nerazzurro: l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe accogliere un calciatore che è stato anche alla Juve

Nonostante i calciatori siano in vacanza ed in attesa di iniziare la nuova stagione sportiva, la dirigenza dell’Inter ha sempre continuato a lavorare. L’obiettivo, ovviamente, è quello di fare meglio della stagione che si è appena conclusa. La vittoria della Coppa Italia non può assolutamente bastare. Lo sa benissimo Inzaghi che è pronto a ripartire.

Stesso discorso vale anche per l’ad Beppe Marotta che è pronto a pescare qualche gioiello da regalare al proprio allenatore. A dire il vero spunta anche il primo nome che, in passato, ha vestito la maglia della Juventus. Il suo profilo piace molto al club di Zhang, tanto da essere pronti a presentare una possibile ed importante offerta.

Da bianconero a nerazzurro. Da nerazzurro a…nerazzurro. No, non ci siamo assolutamente sbagliati visto che si potrebbe concretizzare questo tipo di trasferimento. In questo caso stiamo parlando dell’Atalanta che potrebbe cedere uno dei suoi pilastri della difesa, come Merih Demiral. Il centrale turco, però, non è affatto una prima scelta di mister Gian Piero Gasperini. Anche perché il nativo di Grugliasco gli ha preferito il giovane Giorgio Scalvini.

Inter, che sgarro alla Juventus: pronto ad approdare in nerazzurro

Anche Scalvini è entrato nel mirino di molte squadre importanti (come il Napoli che lo pensa come possibile sostituto di Kim). Le sue importanti prestazioni, però, hanno convinto il ‘Gasp’ a promuoverlo titolare nonostante la giovanissima età. Allo stesso tempo, però, per il centrale turco in questa estate è prevista una possibile cessione a titolo definitivo. Il 25enne ha visto il campo in poche occasioni rispetto agli altri anni.

28 le presenze (la maggior parte di esse da subentrato) condite da una sola rete. L’ex Juventus Demiral ha fatto molta fatica ad entrare negli schemi di gioco del suo allenatore che avrebbe dato il “via libera” alla cessione. Secondo quanto riportato da “TuttoAtalanta” si parla di una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro. Allo stesso tempo considerati un po’ tantini dai dirigenti nerazzurri che vorrebbero un po’ di sconto in cambio.

Non sembra essere dello stesso parere il presidente Percassi visto che non ha alcuna intenzione di fare regali per il suo calciatore. Non solo: è pronto a valutare altre possibili proposte (anche estere) per il nazionale turco.