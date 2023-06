Gianluca Vialli, messaggio toccante in diretta: lacrime per gli italiani

Il ricordo di Gianluca Vialli rimane sempre nel cuore degli italiani, commossi per le ultime rivelazioni sull’ex attaccante scomparso qualche mese fa

La perdita dell’ex bomber e allenatore è stato un duro colpo nel mondo del calcio, ha unito più generazioni di sportivi. Il suo esempio di lotta alla malattia è stato toccante, ed in una recente diretta televisiva Vialli è stato ricordato con grande commozione.

Il calcio italiano (e non solo) è rimasto impoverito, come se avesse perso un pezzo difficilmente rimpiazzabile. Gianluca Vialli è stato un personaggio sportivo di rara intelligenza, non solo il centravanti della Sampdoria dei miracoli e della ultima Juve vincente in Champions, quanto un uomo di calcio con una grande cultura e sensibilità.

Il suo ricordo tiene insieme tanti sportivi, ed anche in Nazionale è rimasto un protagonista amato. Basti ricordarlo agli ultimi europei, le lacrime di gioia per la conquista del titolo furono il simbolo del trionfo. A distanza di mesi dalla sua scomparsa, c’è chi lo ricorda ancora con immutato affetto.

Vialli, l’annuncio fa commuovere in tv

L’ex attaccante è stato così un uomo di calcio e con valori importanti da promuovere, anche nei momenti più bui ha sempre alzato la testa, senza lasciarsi arrendere. Un coraggio non da pochi, come sottolineato anche da chi lo ha conosciuto nel corso del tempo, condividendo tante esperienze negli ultimi trent’anni e non solo. Roberto Mancini ha omaggiato Vialli con un messaggio che commuove il pubblico di Uno Mattina Estate. Su Rai 1, il commissario tecnico della Nazionale ha emozionato tutti i telespettatori: “Luca è stato un grande dono”.

Il ct ha mostrato la sua commozione, trasparendo in sincerità: “Sembra essere con noi, è emozionante rivederlo in ogni attimo. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e viverlo, è stata una persona straordinaria”. Roberto Mancini ha condiviso con Vialli una fase sportiva difficilmente ripetibile, la coppia gol vinse lo scudetto nel 1991 e portò la Sampdoria alla finale di Champions League l’anno seguente: vincere la grande coppa in maglia doriana sarebbe stato epico.

Dopo quella finalissima il duo si separò in campo, ma mai nella vita per una delle amicizie più belle nel mondo del calcio. Vedere festeggiare Mancini e Vialli ad Euro2020 commosse l’Italia. Il ct sa bene di aver vissuto attimi indimenticabili, sino a quel 6 gennaio 2023 che cambiò tutto: “Purtroppo certe cose accadono e la vita ti divide, abbiamo passato talmente tanto tempo insieme che conoscevamo ogni cosa uno dell’altro”.