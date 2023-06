Milan, arriva il Colosso: c’è l’ok di Pioli

Il Milan è pronto a chiudere un altro colpo in vista della prossima stagione, i rossoneri sono ad un passo dal ‘Colosso’.

Dopo un inizio di calciomercato a rilento, il Milan sta accelerando in questi ultimi giorni volendo regalare a Stefano Pioli i colpi per sistemare la rosa in vista della prossima stagione.

Gli ultimi giorni sono stati molto caldi per quello che riguarda il calciomercato del Milan con i rossoneri pronti a chiudere diversi colpi in vista della prossima stagione. Gli incontri con il Chelsea hanno portato risultati positivi con Loftus-Cheek e Pulisic ormai ad un passo dal club meneghino. Appare vicino anche Luka Romero della Lazio che ha rifiutato la proposta dei biancocelesti per sposare la causa rossonera e mettersi a disposizione di Pioli dal prossimo campionato. Ora è vicino anche l’arrivo di un attaccante che andrà a rinforzare il reparto avanzato rossonero.

Calciomercato Milan, colpo a zero in attacco

Il Milan sarebbe ad un passo da Adama Traoré. Il giocatore è in scadenza con il Wolverhampton e, stando a quanto affermato da Sky, sarebbe davvero vicino dal firmare un contratto con i rossoneri.

Muscoli e tecnica a servizio di Pioli con il classe 1996 che andrebbe ad aggiungere fisicità alla squadra rossonera dopo l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea. La scorsa stagione proprio il fattore fisico ha fatto la differenza in alcuni appuntamenti importanti con il Milan che apparso spesso troppo ‘leggero’. Gli interessamenti nei confronti del centrocampista dei Blues e l’ex attaccante del Barcellona vanno visti proprio in questo senso con l’intenzione di irrobustire la squadra in campo.

Un Milan che quindi accelera in maniera netta in sede di calciomercato, in attesa di regalare al proprio tecnico un attaccante centrale che possa andare a sostituire nella rosa Zlatan Ibrahimovic. In questo momento in pole sembra esserci Alvaro Morata che può liberarsi con una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Piace però molto anche Gianluca Scamacca che il West Ham sarebbe pronto a cedere in vista della prossima stagione.

Difficile invece arrivare a Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic. Il primo è fortemente conteso da Roma ed Inter, mentre il serbo appare sempre più vicino alla Juventus. In queste ore si è complicata anche la pista Kamada per i rossoneri che attendono da tempo la firma del giapponese, finito però nel mirino di Tiago Pinto, pronto a portarlo a costo zero in giallorosso.