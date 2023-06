“Triplo colpo per l’Inter”: arriva il pupillo di Roberto Mancini

L’Inter si scatena sul mercato: triplo colpo per i nerazzurri, arriva anche il pupillo del ct Roberto Mancini

Chi lo ha detto che l’Inter si sta indebolendo? Il club nerazzurro è grande protagonista in queste settimane sul mercato e, pur avendo perso alcuni pezzi pregiati, ha già messo a segno diversi colpi per rendere la rosa a disposizione di Inzaghi ancora più competitiva. Stando a quanto arriva da Milano, la dirigenza sarebbe davvero scatenata: nelle prossime ore potrebbe essere chiuso un super triplo affare a tinte, almeno in parte, anche azzurre.

Alcune cessioni in casa Inter erano prevedibili, se non scontate. Che Dzeko andasse via, dopo due ottime stagioni, era quasi certo. Ancora in bilico la posizione di Brozovic. Il suo addio è più che possibile, ma ancora non si sa se il croato accetterà la corte molto remunerativa dell’Arabia. Potrebbe infatti aspettare un’offerta più avvincente, ad esempio da Barcellona.

Resta da capire invece cosa sarà di Onana. Il portierone interista è, dal punto di vista della dirigenza, uno dei calciatori sacrificabili per monetizzare. Proprio per questo motivo, dovesse arrivare una proposta da almeno 50 milioni, verrà lasciato senza ombra di dubbio andare. Insomma, il mercato in uscita è sicuramente movimentato. Ma anche quello in entrata non scherza. Nelle prossime ore potrebbero infatti essere ufficializzati ben tre colpi, uno più prestigioso dell’altro.

A confermare questo triplo affare in tinte nerazzurre è stato Fabrizio Biasin, giornalista di Libero di nota fede interista. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, ha fatto il punto della situazione, riassumendo quelle che saranno le prossime mosse del club vice campione d’Europa.

Marcus Thuram è ormai un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. Stesso discorso per Yann Aurel Bisseck, difensore tedesco stella della Nazionale Under 21 della Germania, che dovrebbe arrivare alla fine dell’Europeo. Per Azpilicueta bisognerà invece aspettare l’accordo col Chelsea, ma dovrebbe essere solo questione di giorni. Tre super colpi, cui potrebbe aggiungersi presto anche il pupillo di Mancini.

Non è un segreto che piaccia, e non poco, Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, ormai perno della Nazionale azzurra, è da tempo nel mirino dell’Inter e ha trovato un accordo di massima con il club. Dal suo punto di vista e da quello del suo entourage, stando a quanto dichiarato da Biasin, ci sarebbe una preferenza per l’Inter rispetto ad altri progetti.

A far frenare l’arrivo è però il possibile accordo economico con il Sassuolo. In questo momento alla società manca infatti la liquidità per poter chiudere l’affare da almeno 30 milioni con il club emiliano. Liquidità che invece è entrata, grazie all’affare Tonali, nelle casse del Milan, che quindi diventa a questo punto un ostacolo importante per l’arrivo della mezzala romana alla corte di Inzaghi.

Se Frattesi rischia quindi di rimanere il sogno di inizio estate per gli interisti, potrebbe comunque arrivare in nerazzurro un altro calciatore della Nazionale di Mancini, anche lui pupillo del commissario tecnico: Leonardo Spinazzola, esterno che piace, e non poco, alla dirigenza e allo stesso Inzaghi come alternativa di sicura affidabilità per la corsia di sinistra.