“Zaniolo è perfetto per loro”: rivelazione in diretta tv

Il futuro di Nicolò Zaniolo si avvicina nuovamente alla Serie A, un annuncio importante in diretta porta a un nuovo indizio di mercato

Zaniolo attualmente è in Turchia, ma sente nostalgia di casa. In vista di Euro2024, l’obiettivo è quello di tornare a giocare in Italia, dimostrando alla Roma di essersi sbagliata sul suo conto e a Mancini di meritare una chance Nazionale. Un top club è pronto al colpo a sorpresa, come rivelato in diretta a TV Play Calciomercato.it.

È un calciatore capace di grandi colpi in campo, ma è anche propenso a lunghe pause. Il talento di Nicolò Zaniolo non è ancora emerso del tutto, qualche infortunio abbastanza grave lo ha frenato nella sua carriera e l’ultima stagione non è stata tranquillissima.

L’ex giallorosso è passato dall’essere l’eroe della Roma nella finale di Conference al diventare un epurato di lusso, prima della soluzione Galatasaray. In Turchia cinque gol e qualche assist, ma anche la consapevolezza di guardare sempre con attenzione alla Serie A per un suo ritorno. Ha una clausola di trentacinque milioni, e c’è un club italiano che potrebbe forzare per averlo e l’annuncio fa rifletter i tifosi.

Zaniolo in Italia, c’è l’annuncio

Manca ormai poco per aprire ufficialmente il calciomercato, ma le ipotesi cominciano a prendere corpo. Zaniolo in una big italiana non è un’eresia, dopo la Roma ci potrebbe essere un’occasione di riscatto. Avere il trequartista in forma e motivato sarebbe la carta da giocare per il rilancio nelle coppe europee e per lo scudetto. Zaniolo nuovo big del Milan, è questo il suggerimento emerso chiacchierando con Claudio Vigorelli, intervenuto su Tv Play.

Il suo procuratore ha spiegato quale è la situazione attuale del suo assistito, e quella rossonera sarebbe una chance da sfruttare al massimo per entrambi le parti in causa. Zaniolo al Milan, opzione da non scartare: “Il Milan è la squadra tatticamente perfetta per Nicolò? Sì, ma non voglio entrare in questa cosa. È un peccato non vederlo qua nel nostro campionato”.

Vigorelli ha specificato come in Turchia si è ambientato bene e come, una volta finite le vacanze, penserà ai prossimi impegni come il preliminare di Champions League. Non ha escluso però delle novità: “In questo caso, il mercato è lungo, vediamo cosa succede. Stiamo bene dove stiamo, se poi arriveranno offerte verranno valutate”. Il tridente Leao-Zaniolo-Giroud sarebbe una grande soluzione per Stefano Pioli e un bel problema per le difese avversarie.