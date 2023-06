Chelsea, “Lukaku è un incubo”: cosa sta succedendo

Romelu Lukaku è tornato momentaneamente al Chelsea, dopo la seconda avventura all’Inter, e ora il suo futuro è un rebus: annuncio in diretta

Quella dell’Inter è stata senza dubbio una stagione memorabile. Nessuno si aspettava che la squadra guidata da mister Simone Inzaghi potesse raggiungere la finalissima di Champions League, andata in scena in quel di Istanbul. Un traguardo eccezionale, anche se ovviamente i sostenitori nerazzurri speravano in un epilogo differente.

Alla fine, la ‘Beneamata’ ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla potentissima truppa del Manchester City targata Pep Guardiola, a cui è bastata la rete siglata da Rodri per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Niente da fare per l’Inter, con la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta che adesso intende lavorare sodo per ripartire fin da subito nel migliore dei modi durante la prossima stagione.

In tal senso, si ragiona sul reparto offensivo, che nel giro di qualche giorno ha perso sia Edin Dzeko (passato a parametro zero al Galatasaray) che Romelu Lukaku. Quest’ultimo veniva da un’annata sportiva da dimenticare al Chelsea, non a caso i primi mesi della sua seconda avventura in quel di Milano sono stati tutt’altro che positivi.

Anche per via dei reiterati problemi fisici che hanno condizionato fortemente il rendimento del centravanti belga. Ma col tempo la condizione di Big Rom è migliorata sempre di più, tant’è che l’attaccante classe ’93 (30 anni compiuti lo scorso 13 maggio) è riuscito a ritagliarsi una quantità di spazio assai rilevante nella seconda parte di stagione.

L’Inter, dal canto suo, si è assicurata le prestazioni di Marcus Thuram senza il pagamento del cartellino, ma vorrebbe comunque riprendere Lukaku in prestito dai ‘Blues’. La compagine londinese, invece, continua a non voler puntare sulla punta ex Manchester United e preferirebbe cederla a titolo definitivo, incassando una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Lukaku e il Chelsea: arriva l’annuncio in diretta

A queste condizioni è assai probabile che il nuovo ritorno di Lukaku all’Inter salti, di conseguenza siamo di fronte ad una situazione abbastanza intricata. Anche perché la priorità dell’attaccante è tornare a vestire la maglia nerazzurra il più in fretta possibile.

In tutto ciò, non sarebbe affatto da escludere un tentativo nelle settimane a venire da parte del Milan, che ha perso Thuram proprio a causa dell’inserimento vincente dei cugini. Il Chelsea intende chiudere presto questa pratica ingombrante.

Lo testimoniano le parole rilasciate dal giornalista del ‘Mirror’ John Cross, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play. “Lukaku è l’incubo del Chelsea. Sono disperati, stanno cercando in tutti i modi una soluzione per liberarsene“, ha dichiarato il collega. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. Il destino è segnato.