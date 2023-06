Verstappen stavolta ha paura: corre un grosso rischio

Anche un bicampione del Mondo come Max Verstappen può andare incontro alla paura. Il pilota olandese, che sta monopolizzando il Mondiale 2023, è tutt’altro che tranquillo

Fino a qualche tempo fa il soprannome cannibale spettava di diritto ad uno ed un solo pilota: Lewis Hamilton. Oggi, però, questo soprannome potrebbe essere riutilizzato per un altro pilota della Formula 1.

Max Verstappen, campione del mondo nel 2021 e nel 2022, pare non avere rivali in questa stagione sportiva. L’olandese, infatti, ha vinto ben 6 delle 8 gare che si sono svolte sin qui nel Mondiale 2023. Ancora, il bicampione del Mondo non è sceso mai dal podio e, addirittura, non è andato mai al di sotto del secondo posto.

Anche le gare sprint non sono andate male per “Super Max” che viaggia spedito verso un titolo mondiale che lo proietterebbe nella storia della Formula 1. Infatti, dovesse andare tutto secondo programma, Verstappen agguanterebbe il terzo titolo personale e, soprattutto, consecutivo.

Sono 195 i punti che Max Verstappen ha conquistato nelle prime 8 prove del Mondiale 2023. Un bottino di tutto rispetto che pone l’olandese legittimamente al primo posto della classifica piloti. I 195 rappresentano una vera e propria ipoteca sul titolo iridato per Max Verstappen. Infatti, il rivale più vicino a Verstappen è Sergio Perez. Il pilota messicano, compagno di squadra del bicampione del mondo, occupa il secondo posto della classifica piloti con 126 punti all’attivo.

Verstappen, classifica piloti: che dominio!

Un punteggio quello attuale che, comunque, arride e non poco alla Red Bull. La casa austriaca, infatti, è al comando della classifica costruttori con all’attivo 321, una cifra che lascia le briciole agli avversari che non possono far altro che stare a guardare. Le due Red Bull di Verstappen e Perez, infatti, appaiono imbattibili. Poche, pochissime le sbavature della scuderia guidata da Helmut Marko. Un elemento non da poco che, di fatto, può rappresentare il segreto che si cela dietro ai grandi risultati ottenuti sino a qui.

La Formula 1, nel weekend, sarà protagonista. Infatti, è in programma il GP d’Austria. Un appuntamento molto sentito in casa Red Bull. Verstappen parte con i favori del pronostico. Il due volte campione del Mondo punta, senza troppi giri di parole ad ottenere il settimo successo stagionale.

Super Max non sembra avere punti deboli. Forse, l’unico pericolo per l’inarrestabile Red Bull potrebbe essere rappresentato da qualche fattore esterno come il meteo. Proprio di questo ha parlato Verstappen ha parlato in un intervista ripresa da “Tuttosport”. “Voglio vincere in Austria, ma il meteo potrebbe provocare un po’ di confusione.