60 milioni per Bremer: affondo deciso dalla Premier

Gli occhi della Premier League su uno dei diamanti della Juventus, come il difensore centrale brasiliano Bremer

Una stagione fatta di alti e di bassi per Bremer, che dopo un inizio per nulla facile, ha iniziato ad ambientarsi nella realtà bianconera. Tanto da farsi apprezzare dai sostenitori della ‘Vecchia Signora’. Buone prestazioni che, in parte, hanno zittito i critici che non credevano molto nelle sue potenzialità.

Tanto è vero che la Juventus sta iniziando a guardarsi intorno visto che più di qualche club ha mostrato interesse nei suoi confronti. In particolar modo dalla Premier League dove non solo una squadra, ma molte di più sono pronte a chiedere informazioni sul nazionale della Selecao. Le potenziali offerte per lui di certo non mancano e i bianconeri devono alzare la guardia.

Juventus, occhi della Premier su Bremer: le ultime

Dopo Kim del Napoli, anche Bremer potrebbe lasciare il club dopo una sola stagione. Anche per lui, in questo caso, si prospetta una cessione all’estero. Se il sudcoreano ha accettato l’offerta che lo porterà al Bayern Monaco (manca solamente l’ufficialità ma oramai è cosa fatta), il brasiliano potrebbe approdare in uno dei campionati più affascinanti e ricchi del mondo come quello della Premier League.

Non è affatto un mistero che, sulle sue tracce, sia piombato il Tottenham che ha voglia di effettuare una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti del campo. Soprattutto dal punto di vista della difesa dove l’obiettivo principale porta proprio a Bremer. Gli ‘Spurs‘, però, sono in ottima compagnia visto che a chiedere informazioni su di lui potrebbero esserci altre rivali, pronti a sborsare cifre importanti per rivelare costo del cartellino.

Tra queste anche il Manchester United. I ‘Red Devils’, infatti, stanno pensando ad una possibile cessione (a titolo definitivo) da parte di Harry Maguire (si era parlato addirittura di un possibile arrivo in Italia per l’inglese). Nel caso in cui dovesse partire l’ex Leicester City allora il club di ten Hag potrebbe seriamente bussare alla porta del club bianconero che potrebbe anche valutare qualsiasi tipo di proposta.

La sua valutazione potrebbe addirittura arrivare a 60 milioni di euro. Una cifra nettamente superiore rispetto a quella in cui è stato prelevato dalla società di Cairo. Per il momento non ci sono le necessità di una cessione da parte della Juventus per il calciatore. Se solo dovesse arrivare una offerta del genere allora le cose potrebbero seriamente cambiare.