Affare choc, 900 milioni di dollari: “Assurdo e ridicolo”

La Formula 1 è in balia di cifre astronomiche, una valutazione di ben 900 milioni di euro sconvolge tutti i protagonisti dei paddock

Sono in programma delle importanti novità, non tutti gli appassionati motoristici la vedono allo stesso modo. Le polemiche non mancano, ed è un caso che sarà destinato ancora a fare discutere.

La stagione 2023 della F1 sta diventando quasi un giallo a puntate. Non manca nulla in questa prima parte, tra gran premi dominati dalla Red Bull, crisi di piloti e scuderie, nonché un contorno intorno a questo sport che sta diventando sempre più ampio.

Tutto ciò non va a beneficio dello spettacolo, quanto piuttosto arricchisce il carnet delle polemiche. In particolare, un team quotato 900 milioni è al centro dell’attenzione, qualcosa che mai era stato proposto sinora e a far discutere ampiamente. Un passaggio di consegne nel mirino: la Formula 1 potrebbe ora subire dei grandi cambiamenti, le cifre stanno andando nettamente al rialzo.

Cambio di proprietà, la F1 insorge: la situazione

Il pericolo di una monopolizzazione del campionato per la Red Bull è in atto, sinora il team austro-inglese ha vinto otto gare su otto, sei volte col campione del mondo in carica Max Verstappen e altre due volte con Sergio Perez. Difficile così pensare di essere competitivi nell’immediato, e si punta alla prossima stagione con una grande mossa in vista: la Renault ha ceduto il 24% della Alpine al gruppo composto da imprenditori dei fondi Otro Capital, RedBird e Maximum. 200 milioni di investimenti per una quotazione di 900 della scuderia francese, tutto ciò secondo Eddie Jordan è irreale.

L’ex proprietario della scuderia attiva sino al 2004 ha pesantemente criticato questa scelta. Fuori dai parametri e che potrebbe portare a un flop in F1: “Non potevo crederci, da un punto di vista contabile questa valutazione sia assolutamente impossibile. Citare queste cifre è molto bello e attraente, ma devono essere comprovate e approvate”.

Una bordata in pieno stile Eddie Jordan, non nuovo a piazzate del genere. L’Alpine ceduta per ¼ agli americani è un segnale su come la scuderia voglia diminuire il gap contro le grandi, ma per Jordan tutto ciò sembra non avere un senso. Ai microfoni di GB News ha confermato il suo pensiero, scatenando polemiche: “Penso sia strano poter attribuire un valore lordo così alto a un affare di tale portata, lo trovo assurdo e ridicolo”. Operazione che fa discutere, l’Alpine è quinta in campionato e ha subito anche le recenti beffe di Fernando Alonso, che ha sottolineato come sia una macchina da prove libere piuttosto che da gara in pista.